Вышли в свет сразу три новые книги, предназначенные для детей и юношества. Бабушка, дочь и внучка — Сусанна Арутюнян, Анна Казарян и Мария Казарян написали три книги — “На крыльях счастья”, “Игры воображения” и “Клуб друзей Солнышко и Максима”.

Книги на русском и армянском языках выпустило издательство “Эдит Принт”. Презентация книг прошла 13 июля в Национальной детской библиотеке им.Хнко-Апера и сопровождалась также выставкой картин одного из авторов — Сусанны Аруюнян. Отметим, что книги были иллюстрированы рисунками самих писательниц, которых, помимо “зова крови”, объединили не только слово, но и художественное восприятие мира.

“Нас три автора, мы родня. Еще в студенческие годы моя дочь Анна решила написать эссе, которое должно было лечь в основу театральной постановки. Но в дальнейшем это привело к тому, что мы написали эти книги. Хочу сказать, что, помимо родственных связей, мы являемся единомышленниками. Я благодарна моей дочери, научившей меня рисовать. Мы начали писать картины параллельно с написанием книг, часть которых пошла на их иллюстрацию. Думаю, что картины и слова дополняют друг друга”, — сказала на презентации Сусанна Арутюнян.

Основатель издательства “Эдит Принт” Мкртич Карапетян, говоря о 25-летней деятельности учреждения, особо подчеркнул, что главный упор был сделан на детско-юношескую литературу. “Хотя Сусанна Арутюнян писать начала поздно, однако является очень плодовитым автором, пишет интересно, и мы и в будущем будем с ней сотрудничать”, — отметил М.Карапетян, добавив, что книги уже переводятся и на английский язык.

Цикл повестей “На крыльях счастья”, “Игры воображения” и “Клуб друзей Солнышко и Максима” в жанре фэнтези, предназначенных для семейного чтения. Герои книг — дети, родившиеся и выросшие в мегаполисе. Через все три произведения лейтмотивом проходит очень актуальная сегодня тема одиночества подростков, живущих в мегаполисе. И в книгах эту проблему каждый из детей решает по-своему и, как правило, в воображаемом мире. В произведениях нарисован особый мир, где реальность переплетается с воображаемым, а воображаемое, в свою очередь, становится реальностью. То есть фактически в мире, созданном писательницами, оживает несбыточная мечта, к которой стремится человек на протяжении всей своей жизни — к реализации своих грез. Герои произведений, попадая в сложные ситуации, не падают духом, а пытаются найти верные решения, тренируя мозг, узнавая добро и зло.

Отдельно стоит сказать о повести “На крыльях счастья”, пропагандирующей семейные ценности. Ее герои дети, которые нуждаются во внимании, понимании, заботе и поддержке взрослых. Дети очень чутко чувствуют фальшь и не прощают предательства. Любовь, дружба и крепкая семья — вот главные составляющие их счастья. И во имя этого они готовы на самые безрассудные поступки.

Отметим, что авторы намерены продолжить цикл и уже работают над новым фантастическим произведением “Повернув время вспять”.