Государство Июль 20, 2018 | Автор : admin

Депутат НС РА, экс-начальник полиции Армении Алик Саркисян после смены власти в стране направил в Следственный комитет заявление о том, что экс-губернатор Араратской области с 2012 года вымогал у него около 60 000 долларов США под угрозой утечки информации о клевете.

В свою очередь экс-губернатор, имя которого следствием не называется, хотя все знают, кто этот слоненок, дал разъяснения, а затем представил заявление о том, что еще в 2008 году передал деньги тогдашнему начальнику полиции РА Алику Саркисяну за прием сына его бывшего сотрудника на работу в Полиции. Однако последний не только не выполнил обещанное, но и не вернул деньги.

“С учетом того, что подготовленные материалы, предположительно, содержат данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 182, пунктом 2 части 4 статьи 311, пунктом 1 части 3 статьи 312 и части 1 статьи 313 Уголовного кодекса РА (получение, дача, вымогательство взятки в особо крупных размерах и пособничество во взяточничестве), Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РА возбуждено уголовное дело и принято решение направить его по подследственности в Специальную следственную службу”, — отмечается в сообщении СК.

Учитывая то обстоятельство, что уголовное дело возбуждено и по фактам получения взятки в особо крупном размере, экс-начальник Полиции РА также не безгрешен. Впрочем, судебное разбирательство покажет, кто прав, а кто клеветник, но, судя по распространенному СК сообщению, оба хороши.