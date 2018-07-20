Президент Республики Армен Саркисян 18 июля посетил Институт синхротронных исследований КЕНДЛ, ознакомился с текущей деятельностью научного учреждения и с программами международного сотрудничества.

В зале линейного ускорителя АРЕАЛ главе государства представили возможности ускорителя, а также современные экспериментальные исследования, которые осуществляются посредством ускорителя.

Армен Саркисян посетил также лаборатории сверхвысокого вакуума, точных измерений, сварки, новейших материалов и микроскопов, экспериментальной биологии и сверхвысоких частот. Он ознакомился с оснащенностью и условиями.

После экскурсии президент Республики вместе с руководством института и ответственными по части науки встретился с научными сотрудниками, представителями научных групп, которые работают над осуществляемыми на ускорителе исследовательскими проектами, выслушал их мнения и подходы относительно развития сферы.

Касаясь перспектив развития науки, президент Саркисян подчеркнул важность диалога между научными учреждениями и формирования нового видения развития науки, основанного на существующих достижениях и традициях. “Мы можем иметь маленькую, но очень высококачественную науку, которая сможет конкурировать на мировом рынке”, — отметил президент Республики, выразив готовность оказать со своей стороны всяческое содействие развитию сферы.

Институт синхротронных исследований КЕНДЛ имеет важное значение не только для Армении, но и для региона, сказал в беседе с журналистами председатель Госкомитета по науке Министерства образования и науки Самвел Арутюнян.

По его словам, Институт синхротронных исследований КЕНДЛ имеет возможность проводить самые значительные исследования, используя оборудование, привезенное из различных развитых стран мира. “Этим и структурами могут пользоваться различные учреждения — академические, отраслевые и пр. Мы планируем подписать меморандум с одним из немецких образовательных центров, благодаря чему здесь смогут получать учебные кредиты и студенты из-за рубежа. В скором времени подобный меморандум будет подписан и с Италией”, — сказал он.

По его словам, бюджет Института — около 280 млн драмов, большой вклад в его развитие внесли центры DESY (Германия) и Национальный центр ускорителей Швейцарии, а значительная часть оборудования института — дары.

Комитет по науке МОН РА совместно с институтом синхротронных исследований КЕНДЛ 18 июля 2018 года организовал день открытых дверей в ИСИ КЕНДЛ для жителей и гостей Армении, представителей СМИ. Впервые перед широкой общественностью открылись двери исследовательских лабораторий радиофизики, лазерной техники, магнитных измерений, ультра-высоковакуумной техники, диффузионной пайки и сварки, новых материалов и микроприборов, экспериментальной биологии. Гостям был представлен электронный ускоритель АРЕАЛ, который позволяет проводить современные исследования в области физики, биологии, медицины, материаловедения, химии и др.

В экспериментальных программах, проводимых на комплексе АРЕАЛ, участвуют научные коллективы из Ереванского государственного университета, Национального политехнического университета Армении, Национального аграрного университета Армении, Национальной научной лаборатории имени А.И.Алиханяна (ЕрФИ), Института молекулярной биологии НАН РА, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна, Грузинского института металлургии и материаловедения им. Ф.Тавадзе и др.

Посетители ознакомились с историей создания ИСИ КЕНДЛ, текущими исследовательскими работами, перспективами международного сотрудничества.