Общество Июль 20, 2018 | Автор : admin

В этом году ЕГУ с отличием окончили 1052 выпускника, с обычным дипломом — 2764 выпускника. ЕГУ с отличием окончили 624 магистра и 428 бакалавров. Больше всего отличников дал романо-германский факультет — 147, международных отношений — 135, факультет истории — 103”, — сообщили в ЕГУ.

В 2017-2018 учебном году в ЕГУ начали работать около 30 студентов, в этом году 9 из них продолжат карьеру в ЕГУ. “В АГЭУ из 1018 бакалавров 250 окончили учебу с отличием, 171 магистр также окончил учебу с отличием”, — сообщили в АГЭУ.