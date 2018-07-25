Общество Июль 25, 2018 | Автор : admin

Известный блогер Nas Daily опубликовал очередной видеоматериал об Армении. Под названием “Место, где не работает гравитация”, он опубликовал видеоматериал о горе Арагац.

“Это самый мой сумасшедший опыт”, — пишет блогер.

Ранее самый любимый роллер армянской столицы — дедушка Левон стал главным героем минутного ролика израильско-арабского блогера Нусейра Ясина, выступающего под псевдонимом Nas Daily.

“Привет! Меня зовут Левон и я никогда не умру!” — говорит активный дедушка в начале ролика.

Один из самых известных блогеров Facebook показывает скромное жилище ереванца, утверждая, что Левону уже 65 лет, и, в принципе, пришло время заслуженного отдыха. Однако кадр мгновенно сменяется, и перед зрителями уже совсем другой старик.

В роликах, шортиках и с наушниками Левон разъезжает по столице Армении, не боясь ни машин, ни полицейских — никого.

“Здесь все мои друзья!” — утверждает дедушка Левон.

Наряду с физическими возможностями армянского старика, зрителю удается рассмотреть и красоты Еревана — Северный проспект, Каскад и здание государственной оперы.

Ранее известный блогер рассказал про шахматы в Армении: в видеоролике блогера снялись президент Армен Саркисян и гроссмейстер Левон Аронян, множество играющих в шахматы детей. “Я был потрясен тем, что дети в Армении, наряду с математикой и другими науками, изучают в школе шахматы”, — сказал блогер, подчеркнув, что детей учат концентрироваться и развивать умственные способности.

Публикуя фото с Арменом Саркисяном, блогер пишет: “Многие политические деятели говорят лишь о политике, но Президент Армении поражает тем, что решил, что лучше пошутить с бокалом 20-летнего коньяка. Невероятно! Благодарим за гостеприимство, г-н Президент!”

А самый первый фильм, минутный ролик, известный блогер Nas Daily, который имеет более 7 млн подписчиков, посвятил одной из достопримечательностей Армении — “пулпулакам”, питьевым фонтанчикам. Блогер отметил, что таким способом можно сэкономить не только деньги, но и не использовать бутилированную воду. А это, в свою очередь, будет способствовать сохранению экологии в стране.

Минутный ролик он назвал “Это страна бесплатной воды!” (This is The Land of Free Water!). “Привет из новой страны, которую многие из вас, возможно, не знают: Армения! В свой первый день здесь я хочу поделиться с вами тем, что в Армении делают что-то не так, как все… Особенно когда дело доходит до воды”, — написал он в описании ролика.

В своем ролике он отмечает, что по всей Армении можно найти сотни водных питьевых фонтанчиков. Он отмечает, что в Армении люди устанавливают их на собственные средства, в связи с чем в стране нет необходимости покупать бутилированную воду, тратить деньги на пластик. Люди могут пить воды вволю в любой точке Еревана.

“Можно гулять, пить и спокойно жить дальше. По-армянски это называется “пулпулак”, а я называю это гениальной системой, чтобы сократить потребление пластика, средств и экономно расходовать воду”, — говорит блогер в ролике.