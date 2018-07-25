Совет попечителей фонда “Армения” объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора исполнительного правления фонда “Армения”. Как передает Арменпресс, условия конкурса и состав конкурсной комиссии утверждены председателем Совета попечителей фонда “Армения”, президентом Армении.

Директор исполнительного правления фонда “Армения”, будучи подотчетным Совету попечителей фонда “Армения”, должен:

— Координировать деятельность исполнительного правления фонда “Армения” и связи с местными отделениями фонда “Армения”.

— Предоставлять информацию Совету попечителей фонда “Армения”, местным отделениям фонда “Армения”.

— Координировать деятельность фонда “Армения”, подготовку годовых отчетов, бюджета, прочей документации.

— Обеспечить прозрачность деятельности фонда “Армения”, осведомленность общества о ней.

— Координировать мониторинг деятельности фонда “Армения”, ее оценку.

— Обеспечить осуществление финансовой деятельности фонда “Армения”.

— Проводить и контролировать некоторые закупы.

— Обеспечить осуществление заседаний Совета попечителей фонда “Армения”, его президиума, в том числе, обеспечить информационными материалами, проектами решений, вести протоколы заседаний.

— Обеспечить участие фонда “Армения”, создавая и сохраняя связи между органами управления Армении и Арцаха, Совета попечителей фонда “Армения” и местными отделениями фонда “Армения”.

— Сотрудничать и координировать осуществление программ совместно с другими фондами, донорами, структурами диаспоры.

— Осуществлять поручения Совета попечителей фонда “Армения”, президиума, председателя.

Кандидат на должность директора исполнительного правления фонда “Армения” должен соответствовать следующим требованиям:

— Иметь степень магистра или равную ей в области экономики, общественных наук, бизнес-менеджмента, международных отношений и пр.

— Иметь опыт работы с международными организациями, минимум 7-летний, по программам развития, строительства или другим соотносящимся областям.

— Способности к управлению, руководству командой, и пр.

Заявки представлять по адресу: Ереван, третье правительственное здание, e-mail: aida@himnadram.org; тел. +37410 521505+106.

Заявки принимаются с 1 до 31 августа, в рабочие дни, в 10:00-17:00, перерыв — 13:00-14:00.