Объявлен конкурс
Совет попечителей фонда “Армения” объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора исполнительного правления фонда “Армения”. Как передает Арменпресс, условия конкурса и состав конкурсной комиссии утверждены председателем Совета попечителей фонда “Армения”, президентом Армении.
Директор исполнительного правления фонда “Армения”, будучи подотчетным Совету попечителей фонда “Армения”, должен:
— Координировать деятельность исполнительного правления фонда “Армения” и связи с местными отделениями фонда “Армения”.
— Предоставлять информацию Совету попечителей фонда “Армения”, местным отделениям фонда “Армения”.
— Координировать деятельность фонда “Армения”, подготовку годовых отчетов, бюджета, прочей документации.
— Обеспечить прозрачность деятельности фонда “Армения”, осведомленность общества о ней.
— Координировать мониторинг деятельности фонда “Армения”, ее оценку.
— Обеспечить осуществление финансовой деятельности фонда “Армения”.
— Проводить и контролировать некоторые закупы.
— Обеспечить осуществление заседаний Совета попечителей фонда “Армения”, его президиума, в том числе, обеспечить информационными материалами, проектами решений, вести протоколы заседаний.
— Обеспечить участие фонда “Армения”, создавая и сохраняя связи между органами управления Армении и Арцаха, Совета попечителей фонда “Армения” и местными отделениями фонда “Армения”.
— Сотрудничать и координировать осуществление программ совместно с другими фондами, донорами, структурами диаспоры.
— Осуществлять поручения Совета попечителей фонда “Армения”, президиума, председателя.
Кандидат на должность директора исполнительного правления фонда “Армения” должен соответствовать следующим требованиям:
— Иметь степень магистра или равную ей в области экономики, общественных наук, бизнес-менеджмента, международных отношений и пр.
— Иметь опыт работы с международными организациями, минимум 7-летний, по программам развития, строительства или другим соотносящимся областям.
— Способности к управлению, руководству командой, и пр.
Заявки представлять по адресу: Ереван, третье правительственное здание, e-mail: aida@himnadram.org; тел. +37410 521505+106.
Заявки принимаются с 1 до 31 августа, в рабочие дни, в 10:00-17:00, перерыв — 13:00-14:00.