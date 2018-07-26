Государство Июль 26, 2018 | Автор : admin

В связи с необходимостью обеспечить проведение мероприятий по организации летнего призыва и предоставления отсрочек, правительство Армении приняло соответствующее решение.

Летний призыв будет продлен до 11 августа, соответственно, министрам здравоохранения и образования поручено обеспечить проведение медкомиссий и прочих сопутствующих призыву оргмероприятий. В то же время демобилизация прежнего призыва будет завершена к 31 июля.

Решением правительства Армении некоторые юноши, особо проявившие себя в областях культуры и спорта, получили отсрочки.