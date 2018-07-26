Министр культуры РА Лилит Макунц с двухдневным рабочим визитом находилась в Российской Федерации.

В рамках визита, 24 июля, глава культурного ведомства Армении встретилась со своим российским коллегой Владимиром Мединским, также провела встречу с деятелями культуры армянской общины Москвы. Министра сопровождала замминистра культуры Назени Гарибян.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области культуры, в частности, в сфере кинопроизводства. Глава Минкультуры России Владимир Мединский отметил, что Россия и Армения могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов. Он напомнил, что ранее обсуждал эту идею с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе своего июньского визита в республику.

“У нас есть совместные кинопроекты, несколько лет назад вышел фильм “Землетрясение”, в этом году — “Спитак”, который получил “Серебряного Георгия” за лучшую режиссуру на последнем ММКФ”, — сказал Владимир Мединский, подчеркнув, что у двух стран существует достаточно много интересных общих тем, которые могли бы лечь в основу тех или иных лент.

По его словам, фонд с общим капиталом мог бы выступать заказчиком как производства, так и продвижения совместных картин, а механизм его учреждения “может быть очень простым”, “без бюрократической надстройки”.

“Это может быть некое юридическое лицо, у которого есть директор с армянской и российской стороны и экспертный совет, которые решают, какие проекты поддерживать. Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты”, — сказал Владимир Мединский, добавив, что на последние фонд мог бы выделять деньги, например, на возвратной основе. Также, по его словам, можно рассмотреть вариант создания частно-государственной организации.

“Мы можем не только охватить зрительскую аудиторию России и Армении, но и объединить усилия по продвижению наших картин за рубежом, так как российская и армянская диаспоры в мире достаточно большие”, — подчеркнул Министр.

Со своей стороны министр культуры Армении Лилит Макунц назвала создание российско-армянского фонда кино хорошей идеей. “Надо понять, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении, понять формат и то, какие ресурсы, человеческие и финансовые, нужны”, — сказала она, выразив уверенность, что такая организация будет способствовать выявлению новых талантливых режиссеров.

В заключение встречи глава Минкультуры России пригласил Лилит Макунц принять участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября этого года. В тот же день министры культуры Армении и России вместе посмотрели балет Арама Хачатуряна “Гаянэ” на сцене Большого театра Москвы. На “премьере” балета Хачатуряна также присутствовали супруга главы правительства Армении Анна Акопян, глава Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян и другие. Напомним, что этот балет в исполнении труппы Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиарова вновь поднялся на сцену Большого после почти 60-летнего перерыва. Показ балета посвящен 100-летию Первой Армянской Республики, 2800-летию Еревана и 115-летию великого композитора Арама Хачатуряна. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили посольство Республики Армения в Российской Федерации и Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской церкви. По случаю этого исторического события из Еревана в Москву были перевезены красочные декорации и сценические костюмы, восстановленные по эскизам знаменитого армянского художника Минаса Аветисяна. В юбилейном спектакле приняли участие Симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова под управлением заслуженного артиста России Константина Орбеляна и Атанеса Аракеляна, балетная труппа театра, ведущие солисты — заслуженный артист РА Рубен Мурадян, Сюзанна Пирумян, Мери Оганесян, солисты театра Сона Варданян, Ваагн Маргарян, Размик Марукян. Директор балетной труппы театра, заслуженный деятель искусств РА Армен Григорян. Продюсером проекта выступил Карен Хачатрян. До начала спектакля выступили посол Армении в России Вардан Тоганян, министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Армении имени А.Спендиарова Константин Орбелян.

“Балет “Гаянэ” — это история большой любви, преданности, подвигов честных и трудолюбивых людей. Именно такими были наши отношения все эти годы. А знаменитый “Танец с саблями” Арама Ильича — это олицетворение непоколебимого духа нашего народа, всплеска эмоции, энергии, которая направлена исключительно на созидание. И этот всплеск сегодня и сейчас на этой сцене должен воодушевлять нас на более энергичное, всестороннее и глубокое развитие наших отношений с Россией”, — заявил посол Армении в России, выступая со сцены театра.