Государство Июль 26, 2018 | Автор : admin

Председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян на днях встретилась с представителями благотворительной общественной организации “Перемирие: боль людских утрат”, чьи сыновья или мужья погибли в ходе воинской службы в условиях перемирия.

Был обсужден ряд проблем, связанных с законом РА “О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей”, отмечено, что льготы, предусмотренные этим законом и соответствующими постановлениями правительства РА, недостаточны. Родственники павших воинов просили содействия депутата, чтобы парламент обсудил и принял поправки в Закон, расширив рамки установленных льгот. По их словам, даже существующие льготы различные чиновники во многих случаях отказываются предоставлять.

Н.Зограбян пообещала изучить проблему и выступить с законодательной инициативой.