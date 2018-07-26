В Республике Армения зарегистрировано около 80 партий, и на фоне ожидающихся внеочередных парламентских выборов их число проявляет тенденцию к увеличению. Всем хочется в парламент, и если порог прохождения в НС действительно будет снижен на один процент, вероятность получения ими вотума доверия и статуса народного избранника, естественно, возрастет.

Уже больше месяца рабочая группа НС, сформированная из представителей разных политических сил, и комиссия при премьер-министре обсуждают варианты реформирования Избирательного кодекса, и впечатление таково, что вопрос этот будет обсуждаться еще долго: по многим вопросам стороны пока не нашли тот оптимальный вариант, который бы привел к консенсусу.

К слову, об Избирательном кодексе. Это один из наиболее реформируемых законодательных актов в Армении — пожалуй, после Налогового кодекса. Не вдаваясь в подробности — сколько раз за эти годы и каким трансформациям подверглась наша избирательная система, насколько сократилось число мандатов в законодательном органе, как была провозглашена сугубо пропорциональная (по партийным спискам) избирательная система и как в кодексе было зафиксировано весьма смахивающая на мажоритарную рейтинговая система, — отметим, что и после этих многочисленных и разноплановых кардинальных изменений в Армении не искоренены такие пагубные явления, как избирательная взятка (естественно, исключительно в форме благотворительности, огромной заботе о народе, которая по удивительному стечению обстоятельств пробуждается у наших политических деятелей именно в процессе выборов), случаи повторного голосования и т. д.

Недавно в беседе с одним молодым оппозиционным депутатом довелось услышать от него сентенции о том, что был крайне удивлен, когда, участвуя в выборах 2017 года, не обнаружил ни одного случая массовых вбросов бюллетеней. Слава Богу, можно констатировать: с одним избирательным грехом покончено. Нужно подумать об искоренении других, над чем и трудятся парламентская рабочая группа и правительственная комиссия.

Уже известно, что имеется серьезное предложение — снизить на один процент порог прохождения в парламент: для блоков нынешние 5 процентов снизить до 4-х, для партий, соответственно — с 4-х до 3-х.

К чему это может привести? Конечно, в первую очередь, это соблазн для малочисленных партий участвовать в выборах отдельно. В случае победы можно вступить в коалицию и, конечно, непременно с правящей силой. Не приходится сомневаться, что многие силы примут участие в этом эксперименте — если, конечно, предложение будет принято.

Кстати, тот же “Елк” может отпустить в свободное плавание входящие в блок две другие партии — “Светлую Армению” и “Республику”, дабы впоследствии составить коалицию, если две последние силы получат вотум доверия народа и своими силами преодолеют минимальный порог. То же можно сказать и о других крупных и не очень партиях.

В случае самостоятельного участия весьма четко проявится рейтинг партий. Если та или иная политическая сила не получит поддержки хотя бы 3 процентов электората, значит, отныне от нее останется только регистрация в Минюсте, которая в глазах народа гроша ломаного не стоит.

Есть ли опасение, что тем самым Армения пойдет путем дробления политических сил, как утверждают некоторые аналитики? Конечно, нет. Многочисленность партии связана с ее рейтингом, который, в свою очередь, обусловлен тем обстоятельством, в какой мере данная политическая сила близка в рычагам власти. Чем большими рычагами владеет партия — тем больше голосов получает. И наоборот. Если окинуть ретроспективным взглядом итоги выборов в независимой Армении, получим вышеупомянутую статистику. Сколько ни говорилось за эти годы об избирательных фальсификациях, которые я не исключаю, тем не менее, решающую роль всегда играет человеческий фактор — риск потерять работу, либо, наоборот, получить обещанную работу. Это всего лишь маленький пример — могут быть иные, более масштабные обещания, и в Армении этот фактор будет работать еще долго. Причина — социально-экономическая ситуация в стране.

Но если будет принят принцип снижения порога прохождения в парламент, распыление голосов электората произойдет неизбежно. Это, несомненно, выгодно крупным и сильным партиям, в силу тех или иных факторов имеющим свой стабильный электорат. А малочисленные, которые сегодня облегченно вздыхают в надежде обрести, наконец, вожделенный мандат, вынуждены будут состязаться с еще большим числом конкурентов, находящихся в таком же статусе (имя есть — нет содержания. Речь идет о партиях, подающих признаки жизни лишь от выборов до выборов) и думающих точно таким же образом.

Но политика, как говорится — поле возможностей со всеми вытекающими из этого эффектами и последствиями.

Возвращаясь к очередному реформированию Избирательного кодекса, заметим, что помимо достаточно спорного предложения секретаря правительственной комиссии Даниела Ионесяна проводить голосование без использования ручек (его “РА” обстоятельно коснулась в номере от 20 июля), на последнем заседании парламентской рабочей группы очень важное и оригинальное предложение внес депутат от фракции РПА, лидер партии “Христианско-демократический союз”, экс-премьер-министр РА Хосров Арутюнян. Суть заключается в следующем: каждая политическая сила, участвующая в выборах, помимо программы, должна обнародовать свой состав правительства, кого партия из своих рядов хотела бы видеть на посту премьер-министра, других руководящих должностях. Проще говоря: Петрос Макеян и его партия, к примеру, представят, что взамен Никола Пашиняна видят, скажем, в кресле премьера родного брата Макеяна — старосту села Паник, “Учредительный парламент” — Жирайра Сефиляна, “Сасна црер” — Араика Хандояна или Варужана Аветисяна… Примеры эти — как варианты, дабы народ знал, за кого отдает свой голос и чего может ожидать.

Отметим, что обсуждения не завершены, правительственной комиссии еще предстоит провести обсуждения с внепарламентскими силами и представителями гражданского общества. А парламентской рабочей группе предстоит еще много работы, дабы найти приемлемый для всех сторон вариант.