Общество Июль 26, 2018 | Автор : admin

На встрече обсуждался ряд вопросов сотрудничества, в том числе открытия филиала Третьяковской галереи в Ереване. Затем в галерее состоялась встреча супруги премьер-министра Армении с рядом российских женщин-деятелей разных сфер.

Приветствовав гостей, Акопян выразила благодарность за встречу и выразила надежду на то, что ее предложение получит положительный отклик. Супруга премьер-министра проинформировала участников встречи об инициированной ею кампании “Женщины ради мира”, попросив воспринять ее заявление исключительно как слова жены и матери. Отметив, что главная задача этой инициативы заключается в содействии мирному урегулированию карабахского конфликта, Анна Акопян, в частности, сказала: “На самом деле, я думаю, не имеет значения происхождение этого конфликта. Важны человеческие жизни, молодые жизни, который заплатили за этот конфликт”.

Анна Акопян вспомнила четыре дня войны 2016 года, когда она, как руководитель СМИ, следила и за армянскими, и за азербайджанскими СМИ, смотрела все репортажи. “Поверьте мне, глядя на азербайджанских солдат, видя их взгляды, я понимала, что эти дети не отличаются от наших солдат, в их взглядах были те же выражения страха и тревожного”, — сказала Акопян.

“Я хочу сказать, что никакая политика, никакие политические выгоды не могут оправдать насильственную смерть только-только входящих в жизнь детей, боль родителей и тоску осиротевших детей”, — сказала жена премьер-министра, заявив, что в настоящее время, оказавшись в роли жены главы правительства, она не может молчать и не поднимать свой голос.

Анна Акопян призвала все стороны сделать все возможное, чтобы избежать выстрелов, и попросила участников встречи присоединиться к направленной на мир кампании ради сохранения жизни молодых людей, стоящих по обе стороны границы. С этой целью г-жа Акопян пригласила присутствующих посетить Армению и Арцах и поднять оттуда свои голоса. Она попросила также, чтобы эти женщины использовали свою возможность озвучить это важное сообщение по другую сторону границы, в Азербайджане.

Участники встречи взволнованно и тепло восприняли речь Анны Акопян и выразили готовность присоединиться к кампании и объединить свои голоса за мир в регионе и в других горячих точках мира.