Премьер-министр Армении Никол Пашинян одобряет жесткие заявления министра обороны РА Давида Тонояна, с которыми тот выступил, предостерегая Азербайджан, продолжающий угрожать Еревану и Степанакерту новой широкомасштабной военной агрессией и в этом контексте целенаправленно наращивающий эскалацию ситуации на границах с армянскими государствами.

Напомним, Давид Тоноян отметил, что Армения является гарантом физической безопасности Арцаха, что в условиях максималистских требований Баку в процессе переговоров, наблюдающихся скоплений и активизации азербайджанских войск не только на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, но и на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, в частности, на Нахиджеванском направлении, что вопреки требованиям мирного процесса урегулирования, является прямой угрозой применения силы.

В этой связи министр подчеркнул, что, несмотря на конструктивизм позиции Еревана на переговорах, Армения не является просителем мира, и посоветовал азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации.

“То есть не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от “соблазна” применения всего имеющегося у нее арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику”, — заявил министр обороны Армении.

Никол Пашинян назвал заявления Давида Тонояна правильными, отметив, что работа министра обороны заключается не только в выступлении с подобными заявлениями, но и в обеспечении при необходимости их содержания. Армения, заявил Пашинян, привержена мирному разрешению конфликта, однако никакая позиция не является окаменелой, и действия армянской стороны должны быть адекватными. “Мы считаем важным урегулирование мирным путем. Мы считаем, что это возможно. Но для этого необходима соответствующая атмосфера. К сожалению, Азербайджан своими действиями и риторикой разрушает атмосферу мира, и мы будем адекватными ситуации”, — подчеркнул премьер-министр Армении.

Мингечаурская ГЭС — одна из целей Армии обороны Арцаха

С не менее жесткими заявлениями выступил на этой неделе и министр обороны Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. На пресс-конференции в Степанакерте он сообщил, что в настоящее время на азербайджано-арцахской границе царит относительное затишье, Азербайджан снизил количество нарушений режима прекращения огня до рекордного уровня, но есть серьезные основания полагать, что Баку к чему-то готовится. Военно-политическое руководство Азербайджана продолжает выступать с милитаристскими заявлениями, указывая на применение силы как на единственный вариант решения конфликта. В последний раз это было сделано в июне, причем не только перед азербайджанской, но и международной аудиторией. С марта сего года Азербайджан проводит активные военные мероприятия, в том числе учения, перебрасывает ближе к линии соприкосновения военную технику и живую силу. “Все это нами контролируется, на некоторых направлениях их действия наблюдались с наших позиций”, — сказал Мнацаканян. Он отметил, что в этом полугодии Азербайджан активно использовал разведку, в том числе беспилотники (БПЛА) для получения данных об оснащении передовой. В этом году стали частыми полеты боевой авиации, активизировались инженерные работы на передовой. “Так что, сегодняшнюю ситуацию можно оценивать как стабильно спокойную, но с тенденцией к повышению напряженности. Подобной спокойной ситуации на линии соприкосновения не было, однако в сентябре-октябре возможен рост напряженности”, — отметил Мнацаканян.

Комментируя сообщения о приобретении Азербайджаном у целого ряда государств (в частности, у стран Восточной Европы, Беларуси, Израиля) современного летального вооружения, министр обороны Арцаха отметил, что оружие с теми же возможностями поражения есть на вооружении и у армянской стороны, в том числе ударные БПЛА. Более того, “у нас есть не только одинаковые возможности, но и способность более прицельного огня”, — сказал Мнацаканян. К примеру, Азербайджан приобрел у Израиля оперативно-тактические ракеты, работающие на расстоянии 300 км. “У нас есть и подобное оружие, и возможность поражать ракеты Азербайджана”, — отметил Мнацаканян. Так что, армянской стороне есть чем ответить, заявил министр обороны Арцаха, подчеркнув при этом, что военное искусство требует рассматривать возможность ударов не только по военным, но и по экономическим объектам. И это, по его словам, вовсе не исключено в случае возникновения подобной необходимости. В частности, по словам министра, в тактические планы Армии обороны Арцаха включена также такая цель, как Мингечаурская ГЭС. “Тем самым будет нанесен урон экономике и исключит возможность обеспечения ВС противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы”, — отметил Мнацаканян. Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, но пока ее нет, добавил министр обороны Арцаха.

Напомним, что внезапная авария в начале июля с.г. на самой крупной в Азербайджане Мингечарской ГЭС — выход из строя системы охлаждения с последующим взрывом и пожаром сразу на двух блоках — привел к апокалиптической ситуации в стране. Вырублены оказались все сферы жизнедеятельности Азербайджана — во тьму погрузились все крупные города, исчезла мобильная связь, прекратилось электро- и водоснабжение, была нарушена и деятельность азербайджанских ВС, проводивших в те дни учения близ границ Арцаха. Азербайджанские блогеры тогда с сарказмом писали, что в Азербайджане все яйца положили в одну корзину, и теперь достаточно найти ключевую точку, и можно вывести из строя все инфраструктуры. Впрочем, таких уязвимых точек у Азербайджана более чем достаточно.

“Да мы вдобавок Гянджу потеряем, а не то, что Карабах вернем…”

Любопытны в этой связи опубликованные на Минвал.аз высказывания известного азербайджанского политолога Зардушта Ализаде, который, комментируя реваншистско-милитаристские заявления военно-политического руководства Азербайджана, призвал азербайджанское общество задуматься:

“…Вы сначала на страну, на министров, на депутатов, на состояние экономики, на лидеров оппозиции, на свою интеллигенцию, на свои СМИ, на состояние банковского сектора, наконец, на своего Главнокомандующего взгляните. Внимательно посмотрите, потом вспомните последние их “достижения”, будь то в области экономики, или же в области внешней политики, или хотя бы в области военного дела.

…Вы что, забыли, как национальная валюта рухнула и подешевела в два раза?

…Вы что, забыли, как власти успешно проели и украли львиную долю нефтяных доходов страны, сумев “уесть” бюджет страны ровно в два раза всего за год?

…Вам ничего не говорит тот факт, что президент назначает в руководители самых беспринципных и самых вороватых?

…Вы что, не поняли, почему в одно мгновение вся страна погрузилась во мглу, а высотное здание между президентским аппаратом и парламентом окрасилось в цвета флага Республики Армения?

…И в этой ситуации вы еще мечтаете, чтобы наша страна начала войну за возвращение Карабаха?

Да мы вдобавок Гянджу потеряем, а не то, что Карабах вернем…”

Здравое рассуждение, к которому можно добавить лишь одно. Гянджу, бывший Кировабад, истинное название которого — Гандзак, Азербайджан потерять никак не может. По той простой причине, что Гандзак, как и весь Арцах, историческая территория которого, кстати, выходит далеко за пределы не только бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но и нынешней Республики Арцах вместе с районами, именуемыми “зоной безопасности, оказался в Азербайджане по большевистско-кемалистскому сговору. Посему наступление благословенных времен может означать освобождение Гандзака от этой пантюркистской оккупации и возвращение в этот древний армянский город многих тысяч армян, последние из которых были вынуждены покинуть его после двух лет — 1988-1990гг. — самообороны от озверевших азербайджанских толп, стремящихся повторить в Кировабаде события февраля 1988г. в Сумгаите, а именно этническую чистку и акты геноцида в отношении армянского населения.