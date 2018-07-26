Государство Июль 26, 2018 | Автор : admin

Преступная группа, в июле 2016 года осуществившая вооруженный захват полка Ереванского ППС, в течение 15 дней державшая в ужасе всю страну, убившая трех сотрудников полиции при исполнении служебных полномочий, большая часть которой при ходатайстве некоторых депутатов сегодня находится на свободе (слава Богу, изменилась лишь мера пресечения и в любой момент они могут вновь оказаться за решеткой) вознамерилась создать партию, участвовать во внеочередных парламентских выборах и войти в законодательный орган (надеемся, пока без оружия, хотя и мандат не менее серьезное оружие). И потом — почему бы нет, — потребовать всю полноту власти, принимать вместо нас решения.

А для этого организация “Учредительный парламент”, в лице небезызвестного Жирайра Сефиляна, и “Сасна црер” в лице Варужана Аветисяна распространили заявление, в котором призывают молодежь присоединиться к ним и принять деятельное участие в деле “возвращения утерянной Родины”.

Почему этим людям кажется, что наша родина, Республика Армения, утеряна — на этот вопрос, видимо смогут ответить специалисты соответствующей узкой отрасли. Если же имеют в виду Западную Армению — это в данный момент также дает повод к серьезным размышлениям.

Как бы то ни было — поздравляем армянский народ: нас ждут новые суровые испытания. Если, конечно, этим вооруженным, терроризировавшим соотечественников группам удастся выступать под маской политических сил и снискать доверие народа. Вот тогда будут настоящие маски-шоу.

Что касается призыва к молодежи принять участие в новой авантюре (обратились к этой категории населения по той простой причине, что молодых легче воодушевить и обмануть), то и мы можем обратиться к молодежи РА с призывом: на месте погибших при исполнении служебного долга полицейских Артура Ванояна, Юрия Тепаносна и Гагика Мкртчяна мог оказаться муж, сын, брат или отец любого из нас…