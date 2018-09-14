В частности, были обсуждены такие вопросы, как давление на свободу слова, распространение материалов, агитирующих ненависть, уголовные дела против второго президента Армении, многочисленных бывших чиновников, их семей, возможные конституционные изменения в контексте рычага, гарантирующего власть премьера, давление на законодательную и судебную власти. Я представила факты, видеоматериалы, публикации”, — написала вице-спикер НС РА Арпине Оганесян на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, обсуждена также запись телефонного разговора между директором СНБ и начальником ССС. “В результате обсуждений комиссия приняла решение направить письмо мониторинговой комиссии, предлагая провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной властей, а также в связи с политическими преследованиями”, — отметила госпожа Оганесян.

Отметим, что основной задачей созданной в 1993 году мониторинговой комиссии ПАСЕ является мониторинг всего процесса выполнения обязательств, взятых новыми членами организации. В случае выявления грубых нарушений Парламентская Ассамблея наделена полномочиями приостановить работу делегации данной страны вплоть до прекращения членства данной страны.

Напомним, что после вступления в организацию Армения пока не вышла из мониторингового процесса и время от времени представляет доклады относительно демократических процессов в Армении, защиты прав человека и т.д. В подобных случаях докладчики изучают ситуацию с учетом позиций всех сторон. Так что нынешний мониторинг можно считать внеплановым, и Армения еще долгое время останется под наблюдением ПАСЕ.