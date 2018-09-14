Изначально комиссия создавалась, конечно, для рассмотрения внутриполитической ситуации, факта незаконной прослушки глав Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности РА. Но коль скоро по поводу последнего уже возбуждены два уголовных дела, НС, согласно Регламенту, был неправомочен создать временную комиссию для обсуждения находящегося в процессе расследования дела. Хотя председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Геворг Костанян изначально заявил, что упомянутый инцидент рассматриваться не будет, но не тут-то было: против высказались фракции и “Елк”, и “Царукян”. И инициаторам пришлось буквально на ходу изменить формулировку стоящих перед комиссией задач. Впрочем, и это не убедило оппонентов.

Заметим, что вопрос создания временной комиссии не обсуждался вообще — она была создана накануне по инициативе 1/4 депутатского корпуса. В итоге, на голосование был поставлен вопрос создания комиссии в составе 11 человек, за него проголосовали 47 депутатов. Таким образом, временная комиссия получила путевку в жизнь. Иной вопрос, заработает ли она вообще — это покажет ближайшее время.

Напомним, что в подобных комиссиях РПА, пока еще сохраняющая за собой парламентское большинство, имеет 5 мест, блоки “Царукян” и “Елк”, соответственно 3 и 2, АРФД — 1.