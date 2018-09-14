Генеральный секретарь международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан в восторге от Армении. “Армяне — народ, который не желает умирать, приветствует жизнь и побеждает по жизни. Я была в Цицернакаберде и захотела поприветствовать народ, который не желает умирать”, — сказала г-жа Жан на совместной с главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном пресс-конференции в Ереване. “Человечество должно жить в мире и согласии, все народы должны уметь мирно сосуществовать. “Жить вместе” — это как раз тот девиз, под которым в Ереване будет проводиться саммит международной организации Франкофонии”, — подчеркнула Микаэль Жан.

Собственно, ознакомление с ходом подготовки к предстоящему 11-12 октября XVII саммиту МОФ является основной целью официального визита генерального секретаря организации. Для председательствующей с 2018г. в МОФ Армении проведение саммита — еще одна возможность показать себя. Ведь для участия в саммите в Армению прибудут свыше 100 делегаций из 84 стран — постоянных, ассоциированных членов и наблюдателей. Высокопоставленными гостями форума станут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Саммит Франкофонии станет важным событием в жизни Армении, заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян. Он подчеркнул, что Франкофония, как инструмент языкового разнообразия и распространения французского языка, играет важную для Армении роль, ведь язык является важным инструментом для продвижения общих ценностей, целей, сотрудничества. “Франкофония богата своим членством, в нее входят страны африканского континента, южной, юго-восточной Азии, Латинской Америки, Карибского региона, Северной Америки и Европы, которые работают вместе, используют сотрудничество для продвижения общих ценностей — разнообразие, солидарность, гуманизм, права человека и демократия”, — сказал министр. И приоритеты саммита основываются на этих ценностях. Он отметил, что завершаются переговоры со странами-партнерами вокруг документа, который будет подписан после саммита.

“Наша цель получить максимально практические результаты как на саммите, так и во время нашего председательства в 2018-2020 годах. Уверен, что саммит станет для Армении большим и радостным событием. Мы стараемся как можно больше показать нас, нашу культуру и ценности”, — сказал он.

Так, в рамках саммита в центре креативных технологий ТУМО будет организован форум на тему экономических отношений и инноваций, в результате которого ожидается создание сети сотрудничающих в цифровой сфере франкоязычных министров. Проведение в рамках саммита бизнес-форума на тему экономического сотрудничества призвано способствовать установлению и расширению экономических связей между странами Франкофонии. С 7 по 12 октября в центре Еревана будет открыт городок Франкофонии, где в более чем 40 павильонах будут представлены армянская культура, художественные промыслы. Ожидается также большая культурная и концертная программа с участием звезд из стран-членов МОФ.

“Это большая честь и ответственность для Армении. Мы являемся новым, но уверенным и гордым членом МОФ, и своей деятельностью и членством мы пытаемся использовать эту площадку многостороннего сотрудничества для продвижения тех общих ценностей, которые объединяют государства-члены в рамках Франкофонии”, — сказал Зограб Мнацаканян.

На состоявшейся в эти дни в Ереване 11-й конференции Франкофонии генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан особо отметила “присущее армянскому народу гостеприимство”, с которым он принимает участников форума. “Форум уже принимают на высоком уровне. Для нас — великая честь провести саммит в стране, где произошла бархатная революция, мирная смена власти, и мы имеем возможность быть вовлеченными в этот процесс”, — сказала она. Говоря о своих впечатлениях от встречи с армянской молодежью, г-жа Жан подчеркнула ответственность, которую та берет за приобретения “бархатной революции”.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, приветствуя в ходе церемонии открытия форума представителей участвующих в нем общественных организаций, заметил, что участие молодых людей в последних событиях в Армении показало, “насколько важно гражданское общество, насколько важны ценности демократии и солидарности в нашей стране, которые у нас есть и которые мы разделяем со всеми нашими друзьями в Франкофонии”. “Я с гордостью заявляю, что наша страна выполняет важную работу и переживает важную веху, приняв саммит Франкофонии. Хочу вас заверить, что наше правительство, как и вся Армения, мобилизовало свои силы, чтобы в лучших традициях гостеприимства принять участников саммита Франкофонии. Надеюсь, что этот саммит поспособствует развитию Франкофонии во всем мире, а Армения станет одним из центров активной дипломатической деятельности Франкофонии”, — подчеркнул Никол Пашинян.