Правительство Армении, весь ее народ мобилизовали силы для приема участников саммита Франкофонии в лучших традициях гостеприимства. Об этом на церемонии открытия XI Форума неправительственных организаций Франкофонии сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем слове он приветствовал всех участников конференции и сказал, что произошедшие в Армении события доказали силу общественного движения.

“Эти события, в которых участвовали молодежь, женщины, мужчины, доказали силу гражданской активности, степень важности в нашей стране демократии, солидарности, и эти ценности мы разделяем с нашими друзьями из Франкофонии. С гордостью отмечаю важность того, что наша страна принимает участников Франкофонии.

Желаю уверить, что правительство Армении, весь ее народ мобилизовали силы для приема участников саммита Франкофонии в лучших традициях гостеприимства. Надеюсь, что этот саммит будет способствовать развитию франкофонии во всем мире, и Армения станет дипломатическим центром Франкофонии”, — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Саммит Франкофонии пройдет в Ереване 11-12 октября, под лозунгом “Жить вместе”.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Микаель Жан.

Приветствуя г-жу Жан, премьер-министр отметил: “Проведение XVII саммита Франкофонии в Армении в октябре этого года является большой честью и ответственностью. Это крупнейшее международное событие в истории нашей страны. Мы высоко ценим эту возможность и надеемся, что по итогам саммита МОФ станет более прочной и консолидированной структурой”.

Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Республики Армения прилагает все необходимые усилия, и активно ведутся организационные работы, чтобы саммит своей атмосферой и организационным уровнем соответствовал своему лозунгу “Живя вместе”.

Микаель Жан поблагодарила премьер-министра за теплый прием и выразила уверенность в том, что Армения, как важный игрок и партнер Франкофонии, проведет XVII саммит на высоком уровне. По ее словам, у Франкофонии большой потенциал для развития сотрудничества между странами, и необходимо активно работать, чтобы реализовать его в полном объеме.

Собеседники обсудили содержательные и организационные вопросы, связанные с предстоящим в Ереване саммитом. Среди предстоящих в рамках саммита мероприятий была подчеркнута важность проведения специального форума по инновациям в Центре креативных технологий Тумо, в результате которого ожидается создание сети сотрудничающих в цифровой сфере франкоязычных министров. Премьер-министр подчеркнул, что Армения обладает огромным потенциалом в области инноваций, информационных и высоких технологий, а форум является хорошей возможностью для обмена опытом, обмена мнениями о развитии цифрового управления и для развития сотрудничества.

Была также подчеркнута важность предстоящего в рамках саммита бизнес-форума на тему экономического сотрудничества, который, по словам Никола Пашиняна и Микаель Жан, будет способствовать установлению и расширению экономических связей между странами Франкофонии.

Никол Пашинян и Микаель Жан подчеркнули важную роль Франкофонии в продвижении французского языка и общих ценностей МОФ.

Премьер-министр высоко оценил личный вклад Микаель Жан в укрепление и развитие отношений Армения — МОФ во время ее пребывания в должности.