Еще пару месяцев назад глава Минтранса Ашот Акобян откровенно признался, что судьба строительства оставшейся части автомагистрали “Север-Юг” пока неизвестна из-за нехватки бюджетных средств и отсутствия финансирования. Сейчас уже он несколько конкретизировал дальнейший ход реализации этого масштабного проекта, заявив на днях, что для завершения инвестпрограммы может понадобиться 5-10 лет.

“Все будет зависеть от финансирования, темпов и качества выполняемых работ. Речь идет о крупной инвестиционной программе, предусматривающей строительство дороги с бетонным покрытием, на котором максимальная допустимая скорость составит 100-120 км”, — пояснил министр транспорта, связи и информационных технологий.

Один миллиард туда, один – сюда

Увы, строительство транспортного коридора “Север-Юг” с самого старта сопровождалось множеством нарушений, вопиющих злоупотреблений, сменой подрядчиков и пр. Хотя ожидания от этого проекта вначале были достаточно большими. Предполагалось, что дорога общей протяженностью в 556 километров обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Иными словами, автодорога Север-Юг позволила бы Армении в будущем стать транзитным государством в грузоперевозках стран региона, присоединившись к Черноморской кольцевой автомагистрали, что в свою очередь смягчило бы последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции. Правительство в то время подсчитало, что предварительная экономия на каждого пассажира составит порядка 2,5 долл. на час езды, а в расчете на перевозку одной тонны груза этот показатель снизится на один доллар.

По ходу выполнения стройработ менялись и цифры, точнее, объем финансирования, требуемый для реализации всего проекта. Так, ровно девять лет назад, когда в сентябре 2009 года Армения подписала кредитное соглашение с Азиатским банком, сумма, которую озвучили власти страны для реализации проекта “Север-Юг”, варьировалась в пределах 1 млрд долларов. Планировалось, что строительство автомагистрали будет завершено к 2016 году, но стройработы начались только через три года после подписания соглашения с банком.

Далее, в конце сентября прошлого года бывший в то время министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян сообщил, что, по текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали будет стоить более 2 млрд долларов. Объяснил он это тем, что только южный участок дороги “Север-Юг”, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке, обойдется в 1,5 млрд долларов.

Имитация вместо реальных работ

Как выясняется, объем требуемого финансирования менялся не только из-за нужд строительства, но и множества злоупотреблений и нарушений, допущенных непосредственно при строительстве автомагистрали “Север-Юг”. Судя по опубликованному на днях сообщению Генпрокуратуры, нанесенный государству ущерб оценивается в размере почти 50 млн долларов. В Генпрокуратуре пояснили, что в ходе реализации проекта должностные лица за 2009-2018 годы безосновательно и без достаточных исследований многократно меняли договора о предоставлении консультативных услуг по реализации проекта и застройки, включая в них неэффективные и необоснованные работы. В рамках проектов также принимались для исполнения проектно-оценочные документы с явными ошибками.

Но и это еще не все. Далее из Генпрокуратуры представляют более детальный анализ, отмечая, что вовлеченные в процесс обработки и реализации проекта лица безосновательно и без возмещения ущерба соглашались продлевать сроки предоставления строительных и консультативных услуг. В некоторых случаях они даже включали в договор о предоставлении консультативных услуг цену, дважды превышающую сумму, закрепленную в правовых актах. Кроме того, безосновательно и необоснованно проводились изменения в содержании и стоимости договоров: поднимались цены, а к предоставляемым услугам добавлялись повторные или не являющиеся необходимостью работы.

В результате консалтинговым организациям выплачивались суммы, превышающие оговоренные. Заодно не предпринимались меры по соблюдению состава и качества нормативов и стандартов стройматериалов, в частности, цемента. Вне зоны внимания был повседневный контроль над осуществлением работ. Все это привело к тому, что, несмотря на изменения документа о застройке, а также зарегистрированных очевидных недостатков в строительных работах и бетонном покрытии, были приняты в эксплуатацию участки автомагистрали Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак по Траншу 1.

“Для сокрытия явно неэффективного управления, создания имитации реализации проекта в соответствии с целями и задачами, утвержденными решением правительства от 14 января 2010 года, вовлеченные в создание и реализацию проекта должностные лица использовали свои должностные полномочия вопреки интересам своей службы, не исполняли свои служебные обязанности, нанося ущерб. Помимо того, что около девяти лет с нарушением намеченных сроков не были завершены строительные работы магистрали Север-Юг, не были осуществлены также ожидаемые от программы гражданами, общественностью и государством цели и результаты в вопросах сокращения времени транспортировки, создания безопасной, качественной магистрали и стимула для развития экономики и бизнес-связей. Более того, в имущественном смысле государству был нанесен ущерб в размере порядка 23,5 млрд драмов, или примерно 48,7 млн долларов”, — отмечается в последнем заявлении Генпрокуратуры.

Открываем новую страницу

Впрочем, разоблачения Генпрокуратуры новостью для общественности не стали. Еще прошлое правительство во главе с Кареном Карапетяном неоднократно заявляло, что дорога строилась с нарушениями технических требований, в связи с чем контроль над реализацией проекта был серьезно усилен. Новое правительство взялось за проект более основательно. Еще в начале лета этого года глава Минтранса прямо сказал, что “все ответят за построенные до сих пор некачественные дороги”.

“Мы готовы вложить весь свой потенциал и усилить общественный контроль над реализацией программы. Открываем новую страницу, где все будет прозрачно”, — пообещал в то время г-н Акобян.

Несмотря на все нарушения и злоупотребления, работы по проекту продолжаются. На сегодня уже завершен процесс отчуждения земель и переселения граждан. Только в текущем году осуществлена укладка бетонного покрытия в 6,6 км, прорыты траншеи для укладки еще 8 км дороги. Продолжается также строительство искусственных инфраструктур — водопроводов, пешеходных дорожек и т.д., на что было потрачено около 3,2 млрд драмов. Эта сумма составляет 28,7% общего финансирования, предусмотренного на 2018 год. В целом же на текущий год для продолжения программы строительства дороги “Север-Юг” планировалось направить 47 млн долларов. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, плюс еще 2,8 млрд драмов предусмотрено получить в виде гранта от Европейского инвестиционного банка.

Основной фронт работ в этом году развернулся на участке автотрассы от города Аштарак до Гюмри, где дорога расширится с двух полос до четырех, а вместо асфальта будет уложен бетон. Кстати, после завершения реализации всего проекта дорога станет платной как для иностранных, так и местных водителей. По мнению министра транспорта, связи и информационных технологий, такой подход позволит эффективнее ею управлять и своевременно погашать привлеченные ранее кредитные ресурсы.