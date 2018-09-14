Государство Сентябрь 14, 2018 | Автор : admin

Об этом на организованной на днях пресс-конференции сказал глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

Господин Хачатрян отметил, что проводящий расследование орган решит, когда и по какому статусу они будут вызваны на допрос, добавив, что допрос не является самоцелью — он должен быть эффективным. Заметим, глава Специальной следственной службы отметил, что третий президент РА Серж Саргсян “является важным свидетелем, а может и не свидетелем”.