На данный момент встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не предполагается, заявил журналистам пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян. Он подтвердил существование договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана, отметив, однако, что о ее месте и времени будет сообщено в согласованные сроки.

Ранее министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян сообщил, что новая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран произойдет в самое ближайшее время: “Я пытаюсь быть максимально корректным, и о сроках предстоящей встречи будет объявлено тогда, когда нами совместно все будет согласовано. Однако отмечу, что мы уже говорили о том, что мы поддерживаем приверженность переговорному процессу, и уже была одна наша встреча в Брюсселе”.

Встреча в Брюсселе состоялась 11 июля. Глава МИД Армении на ней подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы, отметив важность формирования атмосферы, способствующей миру, укреплению взаимного доверия, шагам, направленным на снижение напряженности, неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и отказ от воинственной риторики. Однако перманентные обстрелы азербайджанской стороной позиций ВС Арцаха и Армении, а также приграничных населенных пунктов, продолжаются. Так, со 2 сентября ВС Азербайджана ежедневно обстреливают из крупнокалиберного оружия село Баганис (Тавушская область Армении) и проходящую через его территорию межгосударственную дорогу. “Это очередное грубое нарушение. К сожалению, они носят периодический характер”, — заявил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, отметив, что происходящее является следствием занимаемой Азербайджаном уже не первый год неконструктивной позиции. По его словам, МИД Армении предпринимает все необходимые действия в связи с обстрелами Тавушской области. В первую очередь, об этом ставятся в известность представители стран Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Баку отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов на границе и выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, хотя на этом настаивает не только армянская сторона, но и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ООН. “В международной практике не принято договариваться о чем-то и не делать. Но Азербайджан делает это, не только в отношениях с Арменией”, — добавил Балаян.

Время от времени Азербайджан предпринимает и попытки диверсионного проникновения на территорию Арцаха. В частности, 17 августа группа азербайджанских военных из 15 человек предприняла попытку нападения в одном из направлений боевых позиций Армии обороны Арцаха на северном направлении и была отброшена на исходные позиции своевременными действиями передовых подразделений АО Арцаха. А 1 сентября группа лиц в гражданской одежде направилась из Азербайджана в сторону позиций АО Арцаха, однако, пройдя n-ое расстояние, видимо реально оценив возможные последствия своей авантюры, развернулась и отправилась восвояси. Тот факт, что именно 1 сентября министр обороны АР Закир Гасанов провел служебное совещание, ознакомив своих замов, командующих родами войск, начальников главных управлений, командиров объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, с указаниями президента Алиева по подготовке к “освобождению оккупированных территорий“, вынуждает усомниться в том, что т.н. “группа в гражданском” состояла из действительно гражданских лиц.