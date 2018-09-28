Напомним, что на первой же осенней четырехдневке она была создана по инициативе депутатов фракции Республиканской партии в основном для обсуждения случая прослушки и обнародования телефонного разговора между двумя высокопоставленными чиновниками РА — директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном и, конечно же, непосредственного содержания этой беседы. На первом же заседании депутат от фракции РПА, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, экс-генпрокурор РА Геворг Костанян был избран председателем комиссии.

Напомним также, что, согласно Регламенту НС, подобные комиссии создаются и возглавляются парламентской оппозицией. Но коль скоро в представительном органе Армении в данный момент нет оппозиции в классическом понимании этого слова — РПА, на парламентских выборах-2017 получившая большинство голосов электората, спустя год утратила власть, при этом сохранив за собой большинство в парламенте, а блок “Елк” со своими девятью мандатами, стал властью (не считая блока “Царукян” и АРФД, в последний момент присоединившихся к движению “Мой шаг” во имя портфелей в новом правительстве), было предложено заместителем председателя временной комиссии избрать представителя блока “Елк”, юриста Алена Симоняна, который, заметим, не присутствовал на заседании, пребывая в США.

Вице-спикер НС Арпине Оганесян предложила, с учетом ситуации, считать оппозицией ту силу, которая в момент формирования НС-2017 декларировала себя оппозицией. Оппозицией тогда объявил себя блок “Елк”, возглавляемый нынешним премьер-министром Николом Пашиняном.

“В данный момент мы в сложной ситуации, определяя, кто оппозиций, а кто — правящая партия, учитывая то обстоятельство, что нет меморандума о формировании правительства (по всей вероятности, имелось в виду коалиционное правительство, сформированное после избрания премьером Никола Пашиняна, в котором портфели имеют блок “Царукян” и АРФД). Было бы правильнее считать оппозицией те силы, которые при формировании НС провозгласили себя оппозицией, независимо от того — находятся ли они сейчас в правительстве, или оппозиционеры”, — заявила вице-спикер.

Примечательно, что блок “Царукян” в 2017-м не вступил в правящую коалицию, значит, был оппозицией, но об этом сегодня скромно умалчивают, и представитель именно этого блока предложил избрать вице-председателем временной комиссии представителя блока “Елк”, вернее, члена партии премьера “Гражданский договор” Алена Симоняна. Тем самым можно утверждать, что вторая по численности сила в парламенте пытается в данном случае действовать по принципу “моя хата с краю”, пока не прояснится, в каком русле будут развиваться дальнейшие события. Хотя и невооруженным глазом видно, что с этой политической силой творится что-то не то. Представителями фракции все чаще озвучиваются диаметрально противоположные заявления, позиции, чего не наблюдалось несколько месяцев назад. Можно предполагать, что после поражения на выборах Совета старейшин Еревана в партии олигарха Гагика Царукяна наблюдаются упаднические настроения…

Возвращаясь к заседанию временной комиссии, заметим, что по итогам обсуждения вице-председателем ее избран Ален Симонян.

Затем комиссия уточнила перечень документов, которые должны быть затребованы у следственного органа. Учитывая особенность рассматриваемых комиссией вопросов, было решено при необходимости проводить закрытые заседания. По словам председателя комиссии Геворга Костаняна, подобная необходимость может возникнуть, если на заседание будут приглашены должностные лица, озвученные которыми сведения могут содержать государственную или служебную тайну, если на стол будут положены конфиденциальные документы, не подлежащие разглашению.

Коснулась комиссия и вопроса приглашения на заседания чиновников высшего и среднего звена для получения сведений относительно законности прослушивания, незаконного вмешательства в деятельность судов. Как заявил председатель комиссии, в этом вопросе не должно существовать “табу” — может быть приглашен защитник прав человека, директор СНБ, начальник ССС, даже премьер-министр, которые прямо или косвенно “вовлечены в скандальный инцидент, ставший поводом для создания Временной следственной комиссии”.

Комиссия приняла предложение члена фракции “Царукян” Сергея Багратяна расширить рамки обсуждений, коснуться также незаконных прослушиваний, имевших место в период правления Республиканской партии, к примеру, факта прослушивания телефонного разговора Левона Зурабяна и Вардана Осканяна, но ни в коем случае не политизировать работу комиссии, действовать исключительно в правовой плоскости.

Отметим, что комиссией уже направлены запросы в государственные и негосударственные структуры для выяснения, какое оборудование для прослушивания телефонных разговоров было импортировано в Армению за минувшие 27 лет независимости.

Между членами Временной следственной комиссии достигнута также договоренность о том, что материалы закрытых заседаний обнародоваться не будут.