Общество Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

Трое армян пойманы в аэропорту Варшавы при попытке контрабанды кокаина. Как передает Арменпресс, ссылаясь на сайт thenews.pl , согласно заявлению полиции, трое мужчин 25, 35 и 44 лет летели из Барселоны в Ереван.

Сотрудники таможни обратили внимание на подозрительное поведение мужчин в транзитной зоне аэропорта. При досмотре у них было обнаружено 770 грамм кокаина высшего качества, который они провозили в четырех пакетах в нижнем белье. Отмечается, что им грозит до 15 лет тюрьмы.