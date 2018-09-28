Официальный Ереван не намерен заниматься имитацией переговоров по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта и настаивает на выполнении Азербайджаном ранее достигнутых договоренностей. Как отметил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, встреча лидеров Армении и Азербайджана не является самоцелью — у нее должно быть содержание.

Это не предусловие, премьер-министр РА Никол Пашинян неоднократно говорил о своей готовности встретиться с президентом Азербайджана и вести с ним переговоры от имени Армении, но такая встреча должна быть содержательной. Если будет конкретное содержание, то может быть достигнута договоренность, сказал Балаян, заметив при этом, что у Армении есть горький опыт договоренностей с Азербайджаном, когда Баку после некоторого времени отказывался от них. В частности, с 2016г. Баку блокирует реализацию соглашений, достигнутых после агрессии Азербайджана в апреле того же года, а именно — о механизме расследования инцидентов и увеличении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. “Во время обсуждений в финансовом комитете ОБСЕ, когда должно было быть принято решение об увеличении финансирования личного представителя действующего председателя ОБСЕ, Азербайджан оказался единственной страной, которая заблокировала принятие этого решения. Речь идет о создании тех условий, которые, мы думаем, создадут благоприятные условия для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта”, — сказал Балаян.

Об этом же с высокой с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. “Азербайджан должен изменить свое неуважительное отношение к переговорам, полностью отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности”, — заявил он, подчеркнув, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики Армении, а “статус и безопасность Республики Арцах будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе”. Любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека, сказал Пашинян, отметив, что Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, которому предоставлен единственный признанный на международном уровне мандат на урегулирование конфликта.

Премьер-министр Армении вновь заявил о необходимости восстановления полноценного формата урегулирования — возвращения Арцаха за стол переговоров. “Если Азербайджан действительно верен мирному процессу, то он должен начать диалог с основным субъектом конфликта — Нагорным Карабахом. Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью, но при этом отмечает, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах без диалога с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория Карабаха. Таким образом, становится очевидным, что намерения властей Азербайджана заключаются в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахиджеване”, — отметил Пашинян. Это, по его словам, дает Нагорному Карабаху право говорить, что вхождение в состав Азербайджана будет означать для населения Арцаха полное уничтожение. “Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить новый геноцид армянского народа”, — заявил Пашинян, подчеркнув, что конфликт может и должен быть урегулирован лишь путем взаимных уступок сторон в атмосфере мира, а не войны.

Премьер-министр Армении, таким образом, ответил на заявление президента Азербайджана о том, что “Нагорный Карабах не получит никакого статуса за пределами суверенитета Азербайджана”. Пашинян также развеял активно продвигаемый официальным Баку тезис о якобы “неготовности занятых внутренними разборками новых армянских властей к субстантивным переговорам”. Субстантивные переговоры возможны в атмосфере доверия и стабильного мира, но никак не в условиях милитаристской риторики и уж тем более постоянных обстрелов не только позиций Вооруженных сил Арцаха и Армении, но и проживающего в приграничье мирного населения армянских государств. Не говоря уже о целенаправленно и системно насаждаемой в Азербайджане армянофобии, о чем подробно изложил в своем спецдокладе омбудсмен Арцаха Рубен Меликян.

Иными словами, официальный Баку, который не только отказывается от ведения каких-либо переговоров с Арцахом, опасаясь, что это будет означать его признание де-факто, но и вообще не использует в своей лексике слово “компромисс”, не говоря уже о “взаимном компромиссе”, всем своим поведением демонстрирует подготовку к войне. И министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян вновь обратил на это внимание сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шеффера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, с которыми он встретился в Нью-Йорке на полях ГА ООН. Зограб Мнацаканян обратил внимание сопредседателей на периодические попытки Азербайджана обострить ситуацию на границе с Арменией и линии соприкосновения с Арцахом, в результате которых в последнее время погибли двое военнослужащих ВС Армении и АО Арцаха. Министр подчеркнул, что подобные шаги Баку наносят серьезнейший ущерб мирному процессу, указав на важность формирования атмосферы, способствующей миру.