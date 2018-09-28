Регион Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

На состоявшейся в городе Бердзор торжественной церемонии присутствовали министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, депутат парламента Франции, член Круга дружбы “Франция-Арцах” Люк Карвунас.

В Декларации, в частности, отмечается, что, принимая за основу абсолютную важность закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека демократических ценностей и свобод, подчеркивая необходимость содействия налаживанию диалога между народами и установления окончательного мира на Южном Кавказе, стороны вновь подтверждают свою приверженность укреплению существующих между городами дружественных связей. Цель Декларации — содействовать сотрудничеству между городами-побратимыми в сферах образования, культуры, спорта, торговли и местного самоуправления, а также в реализации практических программ.

Декларация о дружбе между городами Бердзор Республики Арцах и Альфорвиль Франции была парафирована 20 ноября 2017 года.