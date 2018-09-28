Государство Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

Согласно документу, совокупный объем доходов госбюджета на 2019 год запланирован в размере 1,533.7 млрд драмов (без межбюджетных трансфертов), а объем расходов — 1,685.3 млрд драмов (без межбюджетных трансфертов), дефицит — 151,6 млрд драмов. Бюджеты общин в 2019 году оцениваются в 138,9 млрд драмов (включая официальные гранты из государственного бюджета), а расходы — 138,9 млрд драмов. Согласно законопроекту, предполагается, что Центральный банк Армении при принятии решений по денежно-кредитной политике в пределах полномочий, предоставленных им законом, будет руководствоваться целевым уровнем 4%-й 12-месячной инфляции с коридором ±1.5% допустимых колебаний.

Ведущий заседание первый вице-премьер Арарат Мирзоян отметил: “Мы планируем внести некоторые изменения, в том числе в налоговое, а также другое законодательство, которое влияет на экономику, мы предлагаем реформы. Будут также вестись работы по повышению эффективности системы государственного управления, что приведет к повышению эффективности расходов. Я думаю, что это повлияет на бюджет 2019 года, и мы в процессе сделаем некоторые положительные изменения”.