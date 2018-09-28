Государство Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

Распространяются сведения, будто российским экспертам разрешили войти на территории американских биологических лабораторий на территории Армении. Хочу констатировать, что на территории Армении нет американских и вообще — иностранных, лабораторий: биологические лаборатории на территории Армении являются исключительно армянскими. Да, российским экспертам разрешили войти на территории этих биологических лабораторий на территории Армении, что естественно для стран-партнеров”, — сказал он.