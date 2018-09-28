Биолаборатории — исключительно армянские

Сентябрь 28, 2018  |   Автор :   |   Государство

Распространяются сведения, будто российским экспертам разрешили войти на территории американских биологических лабораторий на территории Армении. Хочу констатировать, что на территории Армении нет американских и вообще — иностранных, лабораторий: биологические лаборатории на территории Армении являются исключительно армянскими.   Да, российским экспертам разрешили войти на территории этих биологических лабораторий на территории Армении, что естественно для стран-партнеров”, — сказал он.


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