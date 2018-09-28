Государство Сентябрь 28, 2018 | Автор : admin

Кассационный суд РА принял в производство апелляции генпрокурора Артура Давтяна и адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Арам Орбелян.

Решением от 19 сентября Кассационный суд Армении принял в производство апелляции генпрокурора Артура Давтяна и адвокатов Роберта Кочаряна Айка Алумяна, Рубена Саакяна, Арама Орбеляна и Ованеса Худояна по поводу отмены Апелляционным судом решения суда первой инстанции о применении к Роберту Кочаряну меры пресечения в виде задержания”, — сказал он. По словам Арама Орбеляна, день заседания пока неизвестен.

Напомним, что второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны. “На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения”, — сообщила в тот же день пресс-служба ССС. Судом общей юрисдикции Еревана на основании ходатайства ССС было принято решение арестовать господина Кочаряна на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов и отпустил второго президента РА на свободу, основываясь на неприкосновенности экс-президента — одном из трех обоснований, представленных защитниками.