Общество Октябрь 12, 2018 | Автор : admin

На ней выгравирована надпись: “В этом доме с 1973 по 2008 год

жил капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда Арам Михайлович Оганов”.

Один из основателей пассажирского судоходства в СССР, капитан дальнего плавания, кандидат технических наук, Герой Социалистического Труда А.Оганов, с отличием окончив Бакинское мореходное училище (БМУ), судоводительский факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. Адмирала Макарова, работал штурманом дальнего плавания в Балтийском морском пароходстве (1945), третьим помощником капитана. Капитаном (с 1952 года) на грузовых судах, на морском пассажирском флоте — лайнеры “Эстония”, “Александр Пушкин”, “Михаил Лермонтов”, в пароходстве. Воспитал 29 капитанов дальнего плавания.

На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Центрального района Андрей Хлутков, председатель Балтийской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Бодня, дочь моряка Марина Оганова, представители Балтийского морского пароходства, Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова, общественности.

Выступая перед собравшимися, Вячеслав Макаров сказал: “Сегодня мы открываем мемориальную доску человеку легендарной судьбы, героической профессии. Как когда-то прославленный летчик Валерий Чкалов проложил воздушный путь из СССР в США, так и Арам Михайлович командовал экипажами судов, выполнявших трансатлантические рейсы из Ленинграда в Монреаль и Нью-Йорк. Как настоящий капитан, он отличался тем, что всегда предвидел самые драматические и сложные ситуации и в такие моменты принимал взвешенные и единственно верные решения”.

“Такие люди — гордость нашего флота, города-героя Ленинграда — Санкт-Петербурга, всей России. Пусть они будут достойным примером для молодежи. И пусть имя и дела Арама Михайловича всегда будут вдохновлять российских моряков!” — заключил Вячеслав Макаров.