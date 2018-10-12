Похоже, форсированные темпы, ведущие к внеочередным парламентским выборам, не станут помехой для реформирования Избирательного кодекса, без чего, судя по заявлениям зарубежных чиновников разного ранга, нам никак не обойтись.

Заметим, что сразу после майской смены власти при премьер-министре была сформирована комиссия по реформированию ИК, выработанный ею проект бурно дискутировался и в комиссиях НС.

Проект документа уже готов, 5 октября он был отправлен на суд европейских экспертов Венецианской комиссии, а на днях вновь обсуждался в правительстве.

Итак, проектом реформирования Избирательного кодекса предлагается выборы Национального Собрания (кстати, единственные общегосударственные) проводить исключительно по пропорциональной системе — по партийным спискам. Иначе говоря, уйдет в историю так называемая рейтинговая система (по территориальным спискам), весьма напоминавшая мажоритарную систему.

Напомним, что рейтинговая система в Армении была использована лишь единожды — на парламентских выборах-2017, и ею, несмотря на острейшую критику, сполна воспользовались практически все политические силы, получившие парламентское представительство. Больше всех мандатов получили по этой системе Республиканская партия и блок “Царукян” — соответственно числу голосов, полученных данными политическими силами.

Кроме того, реформированный ИК предполагает снижение проходного порога для партий и блоков, установив, соответственно, 4 и 6 процентов. А это означает, что партии, набравшие 4 процента голосов избирателей (действующим ИК установлено 5 процентов), и блоки, набравшие 6 процентов (ныне этот порог определен в 7 процентов), будут считаться политическими силами, снискавшими вотум доверия народа, и получат право представлять интересы своего электората в законодательной власти.

Предлагается также изменить минимальную численность представленности партий в парламенте — 4 вместо нынешних 3. То есть сегодня уже гарантируется: парламент будет считаться сформированным, если в нем представлено минимум 4 политических силы. Отметим, что именно такое число политических сил представлено в ныне действующем НС.

Изменятся и правила игры предвыборной агитации — увеличится бесплатное эфирное время, за счет чего предполагается организовать теледебаты, одни из которых — с непременным участием первых номеров в списках участвующих в выборах сил.

Предлагается также проводить выборочные проверки на избирательных участках, дабы исключить избирательные фальсификации.

Планируется снизить избирательный залог с 10 до 7,5 млн драмов. Он не отменяется или резко снижается по следующей логике: дабы резко не возросло число желающих участвовать в избирательной гонке, что способно породить множество проблем, начиная с обилия бюллетеней…

Одним словом, политической силе, внесшей избирательный залог в размере 7,5 млн драмов, будет дан зеленый свет — пускай участвует. Думается, найдется немало новосозданных политических образований (да и неполитических тоже), которые, исключительно ради раскрутки, примут участие в выборах — ведь сумма небольшая, зато появляется возможность выступать по телевидению, давать интервью различным СМИ. Одним словом, за счет создания дополнительных проблем в избирательном процессе люди предстанут перед обществом, что немаловажно для будущей деятельности — будь то в представительном органе или на площади. Но это к слову…

Авторы проекта реформируемого ИК предлагают также повысить порог представленности женщин в парламенте с 25 до 30 процентов, увеличить квоту представительства национальных меньшинств, создать условия для того, чтобы рядовые военнослужащие и офицерский состав голосовали на разных избирательных участках, дабы исключить “диктат” офицеров, слухи о котором уже долгие годы муссируются в Армении.

Реформированный Избирательный кодекс должен быть обсужден и принят действующим Национальным Собранием, в противном случае внеочередные парламентские выборы придется проводить по ныне действующему ИК.

Уже очевидно, что так или иначе, страна идет к незамедлительным внеочередным парламентским выборам. Напомним, что, согласно ст. 93 Конституции РА, очередные и внеочередные выборы Национального Собрания назначает Президент страны.

Не менее очевидно, что выборы состоятся путем роспуска Национального Собрания конституционным путем — отставки избранного 8 мая премьер-министра Никола Пашиняна и дважды в течение 14 дней неизбрания нового главы правительства. Так предусмотрено и Основным Законом страны — п.2 ст.149 гласит: “В случае отставки премьер-министра или в других случаях открытия вакансии на должность премьер-министра фракции Национального Собрания в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Национальное Собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов”.

Согласно же п.3 той же статьи, “В случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права”.