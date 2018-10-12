В Государственнм русском драматическом театре им. К.Станиславского, при поддержке Министерства культуры РА, 10 октября открылась выставка “Книга и вино”. Она состояла из двух частей: выставки, представляющей историю Франкофонии в Армении и Салона франкофонных книг.

Армения является полноправным членом Международной организации Франкофонии с 2012 года, но этому событию предшествовала многовековая история взаимоотношений армян с французской и франкоязычной цивилизацией, культурой, а также французским языком. Камерная выставка “Книга и вино” демонстрирует особое место французского языка и культуры в истории армянской культуры”, — говорилось в приветствии министра культуры РА Лилит Макунц, зачитанном замминистра культуры Назени Гарибян.

Мероприятие началось с открытия Салона франкофонных книг, который был организован Национальной детской библиотекой им. Хнко-Апера. В экспозиции были представлены книги французского издателя Варужана Сирапяна и книги на французском языке от армянских издателей. В частности, литература издательства “Эдит Принт”: произведения Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”, “Ночной полет”, “Военный летчик”, “Письмо заложнику”, “Планета людей”, переведенные Шушаник Тамразян в течение 2017-18гг. Здесь также можно было увидеть эпос “Давид Сасунский” на армянском и французском языках (в переводе Аиды Чархчян), а также сборник стихотворений известного детского писателя Юрия Саакяна “Напо Четвертый”, переведенный на французский язык.

В свою очередь организация “Диалог культур” представила выставку “Книга и вино”, включающую уникальные экспонаты Национальной библиотеки Армении, Музея литературы и искусства им. Е.Чаренца и Дома-музея А.Исаакяна: публикации разных лет, старинные книги, личные вещи, открытки и письма, свидетельствующие о многовековой дружбе и армяно-французских культурных связях.

Цикл мероприятий ознаменовался презентацией армянского перевода бестселлера современной французской писательницы Лейлы Слимани “Ласковая песенка” (она же “Идеальная няня”, она же “Колыбельная”). В своей речи Лейла Слимани отметила, что в Армении она находится не только как писатель, но и как посол Франкофонии.

Она выразила глубокую благодарность за перевод своей книги на армянский язык, организацию презентации и выразила надежду, что книга “Ласковая песенка” полюбится армянским читателям.