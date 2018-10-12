Центр креативных технологий Тумо видел, конечно же, много именитых лиц, авторитетных экспертов международного масштаба, известных бизнесменов и политиков. Но чтобы под одной крышей здесь собрались около четырех сотен предпринимателей из нескольких десятков стран мира, — это само по себе уникальное явление даже для столь крутого технологического центра, который, кстати, с конца сентября этого года действуют уже и в Париже.

Элегантная робот София, отец-основатель Интернета Луи Пузан и крупные игроки мирового бизнеса, как и обещали ранее организаторы — их всех можно было встретить в Тумо, где 10 октября стартовал первый в истории Международной организации Франкофонии экономический форум. Так что, можно смело утверждать, что XVII по счету саммит Франкофонии станет историческим не только для Армении, но и для МОФ, поскольку именно у нас в стране была заложена новая традиция — отныне проводить в рамках этого масштабного мероприятия также и бизнес-форум.

Участники мероприятия в кулуарах уже говорили о нем как о Ереванском форуме, думаю, надолго закрепив за ним название нашей столицы. И, как сказал выступивший на его открытии президент Армении Армен Саркисян, “для нас большая честь открывать этот экономический форум в новой Армении, имеющей отныне новое лицо и новое будущее”.

— Экономический форум Франкофонии является событием, имеющим колоссальное значение. Его проведение важно тем, что суть франкоязычных государств не только в языке и культуре.

Франкофония — огромнейший рынок, объединяющий экономики с сотнями миллиардов евро, который связывает Европу с Африкой. Думаю, что это единственное и самое важное направление, связывающее север с югом, помогая югу легче войти на рынок и одновременно помогая северу выявлять новые территории и новые идеи, — изложил свою точку зрения президент Армении.

Интернет будущего

Какую же роль может сыграть наша страна на этой большой карте Франкофонии? Прежде всего, у нас активно развивается технологический сектор, действуют десятки стартапов, обладающих довольно высоким потенциалом. Они уже работают с крупными международными корпорациями ИТ-сферы, многие сегодня представлены и в Силиконовой долине.

С тем, что Армения добилась серьезных успехов в сфере высоких и информационных технологий, согласен и изобретатель дейтаграмм Луи Пузан, выступивший одним из ключевых докладчиков на международном экономическом форуме Франкофонии. Нам удалось побеседовать с гуру Интернета, кто, кстати, ровно два года назад впервые приехал в Армению для получения премии президента Армении “За вклад мирового значения в сферу информационных технологий”. На вопрос, какие именно направления, на его взгляд, стоит больше продвигать в Армении для достижения скачкообразного роста в ИТ-сфере, наш собеседник ответил, что акцент следует ставить на специфических, а не общих направлениях.

— Технологии блокчейн — вот что сегодня является самым актуальным направлением в мире. Они с каждым днем набирают популярность, поэтому необходимо быстро занять свое место в этом глобальном сегменте. Скажу так: блокчейн — это новый Интернет, революционная технология, которая уже оказывает воздействие на всю финансовую индустрию и даже логистику и госуслуги. Если пойти по пути развития этого вектора в Армении, то, думаю, буквально через 3-4 года можно увидеть значительное развитие ИТ-индустрии в стране, — высказал свое мнение один из отцов-основателей Интернета.

К слову, в Армении уже есть понимание того, что это направление нужно серьезно продвигать. Недавно решением правительства для этой цели была создана свободная экономическая зона в городе Раздан с дата-центром для майнинга. Главной задачей новой СЭЗ как раз и станет создание инфраструктуры для развития проектов, работающих на базе блокчейна, искусственного интеллекта и машинного обучения. Причем экосистема СЭЗ будет включать не только дата-центр для майнинга, но и образовательно-коммуникационные проекты, исследовательские лаборатории, а также электронные площадки для привлечения инвестиций в стартапы.

Мост для диаспоры

Но, как говорится, богаты мы не только технологической сферой. Среди приехавших на форум бизнесменов много и тех, кто заинтересован в сотрудничестве по самым разным направлениям — вплоть до создания совместного бренда шоколада. Излучающий огромную позитивную энергию Аксель Эммануэль — предприниматель из страны, находящейся на расстоянии более шести тысяч километров от Армении. Он приехал из Кот-д’Ивуар, причем с твердым намерением наладить здесь контакты с отечественным производителем шоколада — компанией “Гранд Кенди” и в перспективе представить новый бренд. Для этого он даже привез в Ереван коллекцию собственной продукции из почти двух десятков видов шоколада. Предприниматель с сожалением констатирует, что в его стране нет шоколадного бренда. А про компанию “Гранд Кенди” знал и раньше, поскольку та закупает какао в Кот-д’Ивуар. Аксель признается, что первым делом в Армении зашел в магазин и сразу же купил шоколад “Гранд Кенди”. Узнав, что у нас производится много сортов шоколада, был сильно удивлен. “Теперь я буду настоятельно рекомендовать своим отечественным партнерам налаживать сотрудничество с армянскими бизнесменами, работающими в сфере производства шоколада”, — обещает предприниматель из Кот-д’Ивуар.

Бизнесмены из армянской диаспоры, приехавшие на форум, также заинтересованы во вложении инвестиций на своей исторической родине. Президент компании Tellus Овел Ченоркиян занимается производством часов во Франции под брендом Moog Paris. Почти двадцать лет назад, в начале 2000-х он основал в Армении аналогичное часовое производство, продукция которого известна у нас под брендом AWI. Наш собеседник признается, что не сталкивался за все эти годы с какими-либо серьезными проблемами в Армении. Единственное, что несколько тормозило развитие его бизнеса здесь, так это разного рода бюрократические проволочки и неэффективная деятельность госструктур, с которыми приходилось иметь дело по тем или иным вопросам, касающимся производства.

Но все это, по словам г-на Ченоркияна, решаемые проблемы. Единственное, чего не хватало раньше, — доверия. После прихода нового правительства в Армении, продолжает он, изменилось то, что это доверие у многих представителей диаспоры, особенно у бизнесменов, появилось, тем самым резко повысив их интерес к осуществлению инвестиций в нашей стране.

На мой вопрос, есть ли конкретные проекты, готовые к запуску, или все пока на уровне разговоров, предприниматель отвечает, что прежде нужно создать платформу, соединяющую диаспору с Арменией.

— В центре Лондона есть площадь Гайд-парк, где отведено специальное место — Speakers corner. Там проходят открытые обсуждения, и каждый желающий может прийти, взять микрофон и высказывать свои идеи. Сейчас здесь как раз такая ситуация: есть много говорящих, много идей, но пока нет того моста, который соединил бы представителей диаспоры с родиной. Поэтому первым делом нужно заняться именно налаживанием этого моста, тем более, что опыт и финансовые возможности многих армянских бизнесменов, проживающих за рубежом, очень и очень большие. И этот форум — как раз одна из тех возможностей для формирования общей платформы, — выразил свою точку зрения французский предприниматель. А напоследок добавил, что первый чемодан на колесах появился в 1971 году, хотя до этого много лет существовали отдельно и чемодан, и колеса. Просто никому в голову не приходило соединить их вместе и сделать чемодан гораздо более удобным. Так и сейчас: нужно соединить диаспору с Арменией. “Не просто, знаю, но, когда есть вера, она способна горы свернуть”, — с оптимизмом заключил президент французской компании Tellus.