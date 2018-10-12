Пленарное заседание саммита, проходившего под девизом “Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие как основу для мира и процветания во франкофонном регионе”, состоялось при участии лидеров 38 государств-членов Международной организации Франкофонии, а также в присутствии делегаций, прибывших из 84 стран.

До начала церемонии официального открытия саммита, прибывающих глав делегаций приветствовали Премьер-министр Никол Пашинян, госпожа Анна Акопян, генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан и ее супруг.

Премьер-министр Никол Пашинян в своей приветственной речи на открытии форума подчеркнул, что считает большой честью проведение саммита в Армении и хочет, чтобы это событие сохранилось в памяти как один из исключительных моментов институциональной жизни организации, демонстрация солидарности Франкофонии.

“Армения является молодым участником франкофонии, прошло всего 15 лет со дня получения статуса наблюдателя, однако нет необходимости доказывать свою приверженность содействию культурному и языковому разнообразию, фундаментальным ценностям французского языка и Франкофонии. Армения гордится тем, что является членом Франкофонии, которая является большим пространством сотрудничества, диалога и обмена, и в атмосфере уважения разнообразия и солидарности объединяет государства и правительства организации вокруг ценностей мира, демократии и уважения прав человека.

Мы по-настоящему привержены природе тех связей, которые объединяют нас и четко характеризуются идеей “Жить вместе во Франкофонии”. Вместе они составляют всеобщее благо, богатство, которое важно сохранить любой ценой, эту прекрасную возможность для всего пространства Франкофонии.

“Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие как основу для мира и процветания во франкофонном регионе” — таково значение предложенной Арменией темы, которая также будет отражена в наших работах.

Акцент на лозунг “Жить вместе” также важен в контексте растущего популизма и экстремизма.

У нас есть моральное обязательство против проявлений ненавистнических высказываний и нетерпимости, мы должны противопоставить их ценностям и принципам лозунга “Жить вместе” и объединиться в их реализации.

Несомненно, мы должны продолжать прилагать все усилия для воплощения в жизнь нашего стремления к устойчивому развитию человека. Таков наш призыв, который представляет из себя мощный посыл к миру, солидарности и гуманности, унаследованных отцами-основателями Франкофонии”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Отметив, что на ереванском саммите будут рассмотрены проблемы мира, демократии и стабильности, борьба с терроризмом и изменением климата, или проблемы миграции, которые являются очень большими проблемами нашей планеты, глава правительства Армении подчеркнул, что убежден в необходимости искать решение этих общечеловеческих проблем на многосторонней платформе. Это тем более важно, что конфликты и кризисы все чаще сопровождаются серьезными нарушениями прав человека и международного права.

В этой связи Никол Пашинян сказал: “В то время, когда мы собираемся отметить 70-ю годовщину принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, наша обязанность — удвоить усилия по предотвращению новых геноцидов, военных преступлений и преступлений против человечности.

Постоянное существование этих конфликтов также обязывает нас подтвердить нашу приверженность мирному урегулированию конфликтов в рамках признанных международных переговорных форматов”.

Подтверждением сказанному является многолетний Нагорно-Карабахский конфликт, который причинил много страданий. Отметив, что Азербайджан отвергает право народа НК на самоопределение и отказывается от диалога с его избранными представителями, Никол Пашинян подчеркнул убежденность, что “Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе, и его статус должен быть определен с учетом права народа НК на юридически обязательное выражение воли”.

“Нагорный Карабах настолько часто был жертвой нарушения своих прав, дискриминации и зверств, что неоднократные отрицания диалога и попытки применения силы серьезно угрожают даже физическому существованию населения Нагорного Карабаха”, — подчеркнул Никол Пашинян выразив уверенность, что создание атмосферы мира имеет ключевое значение для продвижения процесса урегулирования.

Завершая свою речь, Никол Пашинян обратился к молодежи на всем пространстве Франкофонии, призвав ее “объединиться, чтобы вместе продвигать ценности объединяющего нас лозунга “Жить вместе”, чтобы вместе построить более справедливый и терпимый мир”.