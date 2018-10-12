В селе Драхтик Гегаркуникской области РА в минувшую среду открылся мобильный детсад. Это ноу-хау, предусмотренное для решения проблемы дошкольного образования в сельских общинах Армении.

Система мобильных детсадов подразумевает дошкольное обучение детей 3-5 лет в смешанных группах, посредством мобильных групп педагогов и на основе государственных образовательных критериев. Вместо существующей традиционной модели “образование и уход”, мобильные садики предлагают модель “образование”: наряду с детьми, посещавшими садик, создать в школах равные стартовые возможности и для сельских детей, которые, как мы знаем, в большинстве своем в детсады не ходят. Дошкольное образование нового формата дети получают на месте, на территории своего проживания. Мобильный детсад предлагает два варианта обучения: командой из нескольких разнопрофильных специалистов и одним педагогом или воспитателем.

Как отметил на мероприятии министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, открытие детского садика для села Драхтик очень важное событие, поскольку дошкольные учебные заведения являются одним из важных звеньев образовательной цепочки. “Опыт показывает, что когда дети посещают садик, то уже в школе они демонстрируют лучшие результаты. Мы уделяем большое внимание программам дошкольных учебных заведений и детских садов, поскольку они решают ряд проблем, стоящих перед общинами и родителями, которые могут больше времени уделять своей профессиональной деятельности”, — сообщил министр. Он также подчеркнул, что с партнерами из ЕС уже обсуждается возможность реализации соответствующих программ, предусмотренных для дошкольных учебных заведений и детских садов.

“На данный момент мы обсуждаем разные модели дошкольных учебных заведений и детских садов, и нынешний вариант очень интересный. При наличии разных моделей община может выбрать для себя самый удобный, приемлемый вариант: в плане финансирования, численности детей и т.д.”, — отметил А.Арутюнян, добавив, что министерство уделяет большое внимание образованию самых маленьких граждан страны. В особенности, открытию новых дошкольных учреждений, обеспечению доступа к образованию для как можно большего числа детей.