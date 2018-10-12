В рамках фестиваля в концертном зале “Арам Хачатурян” 15 октября всемирно известный дирижер и альтист Юрий Башмет даст один концерт в Ереване вместе с камерным оркестром “Солисты Москвы” (лауреатом премии Грэмми). Их приезда армянские поклонники музыкального искусства ждали вот уже пять лет!

“Король альта, один из величайших из ныне живущих музыкантов”, по мнению газеты “Таймс”, безмерно талантливый артист Юрий Башмет, является руководителем фестиваля “Декабрьские вечера”, главным дирижером симфонического оркестра “Новая Россия”, основателем и директором оркестра “Солисты Москвы”. Феномен века Башмет стал источником вдохновения для современных композиторов, написавших порядка 60 концертов специально для него. Ну, а его приезд в Ереван (не будет слишком громко сказано), в свою очередь, вдохновил армянских ценителей высокой музыки, которые с нетерпением ждут его концерта.