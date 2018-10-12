В Зимнем саду Национального академического театра имени Габриела Сундукяна 4 октября открылась выставка “Франкофония в Армении” армянской художницы из Франции Асильвы (Сильва Аракелян). Экспозиция включает авангардистские полотна и работы из обсидиана, запечатлевшие наши церкви, библейский Арарат, гранат, яркие краски флагов стран Франкофонии. Простейшими геометрическими формами и объемами, посредством сочных красок художница демонстрирует свое отношение к миру — полное позитива, ярких красок и света. Эта энергетика передается и всем тем, кто смотрит на картины художницы. Выставка в Зимнем саду театра Сундукяна будет действовать до 25 октября.

Жизнь Асильвы вот уже более полувека неотделима от искусства. Она родилась в Стамбуле, стать художницей решила еще в юности и мечтала уехать учиться во Францию. Однако ее родители, патриархальные константинопольские армяне, и слышать об этом не хотели. Свою дочь они видели женой, матерью, хранительницей домашнего очага.

Единственный выход в такой ситуации Сильва видела в замужестве. К счастью, жених был человек современный и не возражал против ее учебы во Франции. За плечами Асильвы — французская школа Нотр-Дам-де-Сион, Школа изящных искусств во Франции. Она также окончила Университет Сорбонны, где изучала математику и философию. Художница защитили докторскую диссертацию на тему соразмерности египетских пирамид — серьезную работу, основанную на чисто математических подсчетах. Кстати, для Асильвы искусство неотделимо от математики и философии: по ее убеждению, художник может создать совершенную форму тогда, когда четко просчитывает размеры и формат холста или бумаги, их расположение, с учетом принципа “золотого сечения”, и только потом выстраивает свою композицию. Художница даже опубликовала ряд материалов на эту тему, на примере работ Рембрандта и Жоржа Сера.

Персональные выставки Асильвы проходили в самых престижных галереях Италии, Франции, Брюсселя, Женевы, Йокогамы, Армении. Ее работы хранятся в различных музеях и частных коллекциях нашей страны, Германии, Франции, Турции. Первая выставка Асильвы на исторической родине состоялась в 2005 году. “Очень рада, что именно этой выставкой стартует цикл мероприятий, посвященных саммиту Франкофонии. Асильва — одна из основателей Международной ассоциации пластических искусств ЮНЕСКО, первая женщина-христианка, удостоенная в 1973 году Государственной премии Турции за достижения в области искусства. В работах, включенных в экспозицию — в цветных изображениях, флагах и других символах, отражены наши дружеские связи с разными странами и, в первую очередь, с Францией”, — сказала на открытии выставки министр культуры РА Лилит Макунц.

“Необычная выставка в течение необычной недели”, — так охарактеризовал выставку “Франкофония в Армении” Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт. “На этой неделе мы потеряли человека, олицетворявшего крепкую армяно-французскую дружбу. А эта выставка призвана в очередной раз продемонстрировать эти дружеские взаимоотношения, сплетенные уже в области пластического искусства. Сегодня мы вновь подчеркиваем и отмечаем важность вклада Асильвы в эту сферу искусства”, — сказал посол Франции.

“В моем сердце две страны — Армения и Франция. Этой выставкой они объединились, из-за чего я очень счастлива”, — так представила свою выставку сама художница. Асильва также отметила: выставленные здесь работы были созданы с большим воодушевлением и специально к саммиту Франкофонии.