Регион Октябрь 12, 2018 | Автор : admin

США недавно предоставили Армении дополнительную внешнюю помощь в размере 14 миллионов долларов для поддержки политического перехода Армении, а в следующем году Соединенные Штаты намерены предоставить более 26 миллионов долларов США из средств внешней поддержки 2018 финансового года, что на 20 миллионов долларов больше, чем первоначальное финансирование Армении. Эти средства будут способствовать реализации приоритетных программ, связанных с политическими процессами, гражданским обществом и независимыми СМИ. Эти средства также будут направлены на расширение деловых и коммерческих возможностей для американских и армянских компаний.