Экономика Октябрь 24, 2018 | Автор : admin

“Армения показывает стабильные темпы роста торговли и сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС. Цифры говорят сами за себя. Объемы экспортных поставок из Армении в страны ЕАЭС за январь-июль 2018 года увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 31,3%, составив 351,9 млн долларов. Я рад констатировать, что рост формируется за счет рынков практически всех государств-членов. Это говорит не только о развитии торгового сотрудничества в рамках Евразийского союза, но и об устойчивости членства Армении в ЕАЭС, которое уже активно влияет на экономическую активность и импортно-экспортную деятельность”, — заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, выступая с приветственной речью на открытии III Международного экономического форума “Евразийская неделя”.

Подчеркнув, что руководство Армении придает большое значение проведению в Ереване этого форума, Никол Пашинян выразил удовлетворение по поводу высокого интереса к “Евразийской неделе” со стороны бизнес-сообщества. “Отрадно, что в форуме принимают участие более 300 армянских предприятий, готовых к долгосрочному сотрудничеству с евразийскими партнерами, привлечению инвестиций и выстраиванию партнерского взаимодействия. Именно присутствие этих предпринимателей доказывает высокий интерес к форуму, и важность выработки конкретных решений на полях форума”, — заявил он.

Коснувшись глубокой трансформации политической и экономической системы, которая происходит в Армении в связи с формированием актуальной политико-экономической повестки, Никол Пашинян подчеркнул, что эта повестка во многом определяется с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС.

Ряд ключевых вопросов, касающихся взаимодействия ЕАЭС с третьими странами, развития высокотехнологических отраслей и углубления диалога между частным бизнесом и регулятором, которые Армения держит в фокусе своей интеграционной политики в рамках ЕАЭС, и.о. премьер-министра выделил в своей речи по пунктам. Так, Армению в значительной мере интересует дальнейшее выстраивание надежных торгово-экономических отношений между Ираном и странами ЕАЭС на базе уже сделанного первого шага к формированию зоны свободной торговли в рамках подписанного в этом году временного соглашения. В этом процессе, как единственный член ЕАЭС имеющий общую сухопутную границу с Ираном, наша страна готова, по словам Никола Пашиняна, стать действенной площадкой. Кроме того, Армения, последовательно выступая за расширение практики заключения договоров о свободной торговле со всеми странами, настроенными на сотрудничество с ЕАЭС, настроена на активное участие в переговорах по этой тематике с Египтом.

В контексте полноценной имплементации таможенного кодекса ЕАЭС, который, по убеждению Никола Пашиняна, сыграет важную роль в создании современного таможенного регулирования, он обратил внимание аудитории на необходимость решения вопроса модернизации и создания новой таможенной логистической и приграничной инфраструктуры, которая будет соответствовать как современным технологиям, так и росту товарооборота. “Это крайне важно для Армении, которая, не имея общей сухопутной границы с другими государствами ЕАЭС, фиксирует рост экспорта в страны Союза через де-факто единственный сухопутный пропускной пункт на российско-грузинской границе”, — подчеркнул он.