Организаторы ежегодного, третьего по счету Международного форума “Евразийская неделя”, стартовавшего 22 октября в Экспоцентре “Меридиан”, предложили в этом году участникам обсудить тему дальнейшего интеграционного сотрудничества в ЕАЭС. И не только. Рост экономического потенциала, расширение производственной кооперации и выход стран Евразийского экономического союза на новый уровень взаимодействия с внешним миром — все эти вопросы также находились в актуальной повестке форума.

В преддверии председательства

Начало проведению этого масштабного мероприятия, ежегодно организуемого Евразийской экономической комиссией при поддержке правительств стран-участниц ЕАЭС, было дано в 2016 году в Москве. Далее спустя год форум прошел в Астане и был внесен в список 18-ти наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки.

В этом году “Евразийскую неделю” принимает Ереван. А буквально накануне армянская столица праздновала свое 2800-летие, предоставив тем самым возможность гостям форума насладиться праздничной атмосферой и теплой погодой ереванской осени. Ну и, конечно, настроение участников форума было соответствующее.

Впрочем, значимым событием стал не только юбилей нашего города. Существенные развития с момента прошлогодней “Евразийской недели” произошли и в самой Армении. На этот раз наша страна участвует в форуме, находясь в процессе трансформации как политической, так и экономической систем, формируя абсолютно новую повестку, которая во многом определяется и с учетом интеграционного потенциала ЕАЭС.

“В этом контексте форум как раз и является той площадкой, где можно подвести промежуточные итоги интеграционного процесса, особенно в преддверии председательства Армении в ЕАЭС. Мы уже начали обсуждение вопросов, которые намереваемся предложить в качестве приоритетов в этот период. Помимо этого на сегодняшнем форуме появится возможность обсудить волнующие деловые круги стран Союза препятствия, которые все еще существуют на евразийском рынке, и разработать действенные меры по их устранению. Уверен, что “Евразийская неделя” станет той площадкой, на которой будут заключены контракты, установлены новые деловые связи и обсуждены возможные совместные проекты”, — задал тон дискуссиям на форуме премьер-министр Никол Пашинян.

Экспортерам облегчат выход на рынки

Впрочем, вся программа форума была ориентирована на бизнес-сообщество. Председатель оргкомитета “Евразийской недели”, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина пояснила нам, что самое важное — чтобы производители и поставщики продукции из разных стран получили максимум полезной практической информации, расширив заодно деловые связи для успешного развития бизнеса на рынке ЕАЭС.

“Форум дает предпринимателям возможность узнать ответы на интересующие их вопросы у представителей органов власти, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из ЕАЭС и третьих стран”, — пояснила она.

Кстати, при организации форума в Ереване, продолжила председатель оргмкомитета форума, были учтены все ошибки минувших лет, и, как следствие, предложенная программа состояла на этот раз не только из деловой части. Новшество “Евразийской недели” — масштабная выставка предприятий ЕАЭС, на которой были представлены более 120 компаний (по 30 предприятий из каждой страны), занятых в сферах органического сельского хозяйства, виноделия, производства строительных материалов, легкой промышленности и пр. Впервые в выставочной части форума приняли участие и представители третьих стран. Зарубежных участников организаторы пригласили в целях развития экспортных возможностей и создания условий для прямого B2B взаимодействия.

Для участия в форуме “Евразийская неделя” прибыли и представители одного из крупнейших представителей российского ритейла — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), с которыми армянские экспортеры должны обсудить имеющиеся проблем и возможности налаживания сотрудничества. Дело в том, что армянские производители очень часто жалуются на трудности, связанные с выходом на российский рынок. Речь, в частности, о налаживании связей с крупными российскими торговыми сетями. Из-за небольших объемов армянского производства российские ритейлеры предпочитали работать с местными дистрибьюторами, что в итоге отражалось на стоимости армянского продукта и создавало дополнительные расходы.

Госкомиссия по защите экономической конкуренции Армении в течение последних двух лет организовала не одну встречу отечественных производителей с представителями крупных российских ритейлеров, что, естественно, дало свои положительные результаты. Однако некоторые проблемы все же остаются, и, как выясняется, не только у армянских производителей. По крайней мере, одно из ключевых мероприятий форума было посвящено как раз вопросам конкуренции на территории ЕАЭС, в ходе которого представители регулирующих органов и экономических организаций из государств ЕАЭС встретились с бизнес-сообществом, чтобы обсудить вопросы обеспечения конкуренции на трансграничных рынках и антимонопольного регулирования в Союзе.

“В целом должна быть честная конкурентная политика в рамках Союза, чтобы наши компании в тесной кооперации взаимодействовали на рынке ЕАЭС и продвигали наш общий бренд на внешних рынках. Необходимо продвигать бренды в ЕАЭС и избегать так называемых протекционистских мер”, — полагает белорусский вице-премьер Игорь Петришенко, приводя в качестве примера крупные производственные компании Беларуси, такие, как “Тракторный завод”, МАЗ, БелАЗ, которые создают порядка 30-50% комплектующих совместно с предприятиями РФ — партнерами по кооперации.

Под единым брендом

Тема совместных проектов, в которых участвовали бы все страны Союза, и создание промышленной кооперации в рамках ЕАЭС была центральной на форуме. Красной нитью проходила она и на пленарном заседании “Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции”. При этом рассматривается возможность реализации весьма амбициозных проектов, таких, как выход стран ЕАЭС на мировые рынки с единым брендом, о чем рассказал на заседании председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

“Кооперация и совместная проектная деятельность — ключевой элемент стратегии всех интеграционных объединений мира. Мотивом реализации совместных проектов являются либо общие интересы стран, либо их взаимодополнение или даже конкуренция. В этом смысле мы хотим выйти на мировой рынок с евразийскими брендами, которые были бы узнаваемы, современны и содержали в себе, в том числе, и новые технологии”, — изложил суть дела председатель Коллегии ЕЭК.

Одним из таких проектов может стать евразийский ювелирный бренд, поделился с нами деталями в кулуарах форума советник и.о. министра экономического развития и инвестиций РА Гагик Мкртчян, курирующий ювелирную отрасль. Если говорить вкратце, то основная идея сводится к тому, чтобы все успешные и сильные стороны каждой страны ЕАЭС интегрировать в одном месте. “Представив таким образом всему миру ювелирную продукцию под единым евразийским брендом, мы можем достичь ощутимых результатов”, — отметил г-н Мкртчян.

В то же время, по словам советника Минэкономразвития, армянская сторона рассматривает вопрос привлечения к процессу также представителей армянской диаспоры, среди которых много на сегодня ювелиров с мировым именем. “Однако на приглашение участвовать в этом проекте они нам зачастую задают вопрос: а что вы предложите взамен того, что собираетесь использовать наше мастерство, опыт, связи, в конце концов. Понятно, что ответы на эти и другие подобные вопросы требуют долгой работы и разработки соответствующих механизмов, которые были бы выгодными для всех сторон. В этом направлении как раз и будут вестись обсуждения в рамках форума “Евразийская неделя”, — уточнил советник министра.

На сегодня, продолжил он, в рамках ЕАЭС уже достигнуты определенные соглашения по поводу взаимного признания странами Союза проб и клеймения ювелирных изделий в рамках ЕАЭС. Этот вопрос довольно долго находился в актуальной повестке обсуждений экспертов, бизнеса и представителей госсектора стран Союза, однако, на данном этапе, по словам г-на Мкртчяна, можно говорить о конкретных результатах.

“В начале этого месяца Евразийская экономическая комиссия подписала Соглашение “Об особенностях оборота драгметаллов и камней, а также изготовленных из них драгоценных изделий на территории ЕАЭС”, куда включены также пункты, касающиеся вопросов признания странами Союза проб и клеймения ювелирных изделий в рамках ЕАЭС. После прохождения межгосударственных процедур во всех странах ЕАЭС документ будет отправлен на ратификацию парламентами этих государств и войдет в силу”, — заключил наш собеседник, добавив, что это приведет к созданию единого рынка и единых регуляций в ювелирной сфере ЕАЭС, в том числе, и в плане взаимного признания проб и клеймения.