Государство Октябрь 24, 2018 | Автор : admin

Центральная избирательная комиссия Армении подвела предварительные итоги прошедших 21-го октября выборов в органы местного самоуправления.

Напомним, что они прошли в 49 общинах 9 областей, причем в 24 из них это были очередные выборы, а в 25 — внеочередные. Выборы в органы местного самоуправления прошли также в городах Капан, Армавир, Эчмиадзин и Раздан.

По предварительным итогам, в Эчмиадзине победу одержала Диана Гаспарян, в Армавире — Давид Худатян, в Раздане — Севак Микаелян. Все трое — члены партии премьера “Гражданский договор”. Отметим, что Севак Микаелян — сын депутата НС от блока “Елк”, ополченца Сасуна Микаеляна.

А вот в Капане победу над членом партии “Гражданский договор” Нареком Бабаяном, за которого лично агитировал премьер Никол Пашинян, одержал беспартийный Геворг Парсян.