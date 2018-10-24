Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый в своем выступлении отметил: “В последние месяцы в жизни нашего народа, особенно в Армении, открылась новая глава любви и солидарности, и я убежден, что эта страница любви и солидарности также должна стать страницей национального единства, священной миссии восстановления Армении с полной приверженностью и участием всех сынов нашего народа. Католикосат Великого Дома Киликийского, господин исполняющий обязанности премьер-министра, продолжит с преданностью и верой осуществлять деятельность, направленную на усиление Армении и консолидацию всех действий по укреплению Арцаха”.

После божественной литургии и.о. премьер-министра Никол Пашинян выступил с поздравительной речью, в которой подчеркнул роль Киликийского Католикосата в качестве духовного центра значительной части армян диаспоры, назвал его “уникальной кузницей сохранения и обогащения церковных и религиозных традиций”.

В рамках рабочего визита в Ливан и.о. премьер-министра Никол Пашинян также имел отдельную встречу с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым, посетил армянские образовательные и духовно-культурные центры в Бейруте: университет “Айказян” и армянский католический монастырь Зммара.