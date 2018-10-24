Важная содержательная часть визита Никола Пашиняна в Ливан была связана с обсуждением общеармянской повестки. В посольстве Армении в Ливане состоялась встреча с представителями традиционных армянских партий, а вечером того же дня он выступил перед большой аудиторией представителей местной армянской общины, которая по праву считается одной из самых крупных, деятельных и организованных общин Диаспоры. Никол Пашинян коротко представил круг задач, которые поставило перед собой возглавляемое им правительство, а также очертил основные изменения, которые должны произойти или происходят в Армении.

“Для нас, в конечном счете, самое главное — усилить и укрепить нашу государственность во имя наших национальных целей. Мы должны констатировать, что укрепление государственности может быть основано на укреплении народа, потому что есть много заблуждений о том, что можно иметь сильную государственность и не очень сильный народ. Такого не может быть. Каждый гражданин должен чувствовать себя в Армении обладателем прав, должен быть неприкосновенен во всех своих законных интересах, и я могу с уверенностью сказать, что мы очень четкими шагами идем в этом направлении.

Это не значит, что на этом пути нет и не будет трудностей, но я убежден, что для нас нет непреодолимых трудностей. Говоря “мы”, я имею в виду наш народ, потому что наш народ прошел через тысячелетия, прошел через геноцид, прошел через множество бед, и сейчас мы стоим в XXI веке, у нас есть государственность, на 27-м году которой нам удалось совершить нечто беспрецедентное в истории человечества. Нам удалось сделать то, что 99% народа Армении и армян мира считали невозможным, не то, что они не хотели этого, но считали это невозможным.

Некоторые были обеспокоены тем, что этот путь может привести к потрясениям и у нас неизбежно будут потери, но шаг за шагом, минуту за минутой мы почувствовали поддержку всех наших соотечественников и народная ненасильственная бархатная революция произошла тогда, когда 99% армян, если даже не все 100%, не выразили свою поддержку текущему процессу. Это была действительно общенародная революция — не только в масштабах жителей Армении, но и армян всего мира”, — заявил Никол Пашинян.

Он также ответил на ряд вопросов участников встречи, которые касались развития Армении, связей Армения-Диаспора, отраслевых реформ, приоритетов экономического развития Армении, репатриации, сотрудничества между государством и церковью и т.д.

Коснувшись отношений Армения-Диаспора, Никол Пашинян отметил: “Для нас важно, чтобы в конце концов все проблемы, которые были в отношениях Армения-Диаспора, решились на этом этапе. Несомненно, армяне должны участвовать в процессе государственного строительства в Армении, но нам нужно консолидироваться на более высоком институциональном уровне. Диаспора и Армения сегодня сплочены в результате сформированной после революции позитивной атмосферы, которую нужно кристаллизовать и зафиксировать конкретные результаты”.