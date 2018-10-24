Отношения между Арменией и Ливаном, построенные на прочном фундаменте многовековых связей двух братских народов, за почти три прошедших десятилетия обрели новое качество, характерное для двух дружественных государств, и это нужно наилучшим образом использовать для укрепления двустороннего партнёрства и достижения общих целей.

Программу рабочего визита в Ливан и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, который состоялся 20-21 октября, можно условно поделить на две содержательные части: обсуждение межгосударственной повестки с высшим руководством Ливана и рассмотрение вопросов общеармянского значения со структурами ливанской армянской общины.

Встреча с президентом Ливана Мишелем Ауном явилась как бы очередным этапом довольно активных контактов, начатых между лидерами двух государств ещё около месяца назад в Нью-Йорке, а затем продолженных в ходе недавнего саммита Франкофонии в Ереване. Собеседники подчеркнули, что между Арменией и Ливаном существует политический диалог на высоком уровне, обусловленный историческими дружескими связями и ролью армянской общины Ливана. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества и подтвердили готовность активно работать в этом направлении. “Мы должны сделать так, чтобы двусторонние экономические связи соответствовали высокому уровню политических и человеческих отношений между нашими странами”, — сказал Никол Пашинян, информируя о предпринятых правительством Армении шагах по борьбе с коррупцией, упрощению налоговых и таможенных процедур и формированию благоприятной инвестиционной среды.

Никол Пашинян отметил, что армянский народ с благодарностью вспоминает теплое отношение ливанского народа к нашим соотечественникам, пережившим геноцид. “Ливан — единственная в регионе страна, которая официально признала Геноцид армян, и это важно не только в плане сохранения исторической памяти, но и предотвращения новых геноцидов”, — отметил Пашинян.

Вопросы межпарламентского сотрудничества Никол Пашинян обсудил на встрече со спикером парламента Ливана Набихом Берри. Они подчеркнули важность расширения межпарламентских связей и активной работы групп дружбы. Спикер парламента Ливана отметил, что Армения для Ливана может стать окном в Европу, а Ливан для Армении — окном на Ближний Восток, и необходимо активно работать над достижением конкретных результатов в этом направлении.

Встреча глав правительств Армении и Ливана стала поводом, чтобы констатировать высокий уровень двустороннего политического диалога и подчеркнуть необходимость поднять экономический компонент на соответствующий уровень. Никол Пашинян и Саад Харири выразили готовность активизировать деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Среди перспективных с точки зрения взаимодействия названы отрасли сельского хозяйства, транспорта, туризма.