На созванном в понедельник по инициативе правительства внеочередном заседании парламент достаточно подробно обсудил разработанный исполнительной властью проект корректив в Избирательном кодексе и голосованием отклонил его. Следует отметить, что главной причиной торпедирования документа стало отсутствие депутатов. На первом заседании кворум собрался с трудом. Большая часть фракции Республиканской партии, насчитывающей почти полсотни мандатов, бойкотировала заседание.

Напомним, что проект реформирования ИК был представлен в НС 17 октября, на внеочередном заседании профильной парламентской комиссии был обсужден и удостоился положительного заключения. Правительство предлагало также провести слушание документа во втором чтении в течение 24 часов после принятия в первом чтении. Однако была достигнута договоренность провести слушание во втором чтении в течение 72 часов, дабы народные избранники имели возможность должным образом изучить документ и высказать предложения.

Ради справедливости следует заметить, что даже самые пассивные депутаты парламента Армении, готовящейся к внеочередным выборам, уже наизусть вызубрили предлагаемые поправки в ИК, самой важной из которых, пожалуй, является упразднение рейтинговой системы голосования, что всегда было принципиальным не только для оппозиционных фракций, но и коалиционной с РПА АРФ “Дашнакцутюн”.

И.о. министра юстиции Артак Зейналян, представляя коррективы к документу, отметил, что в стране сложилась форс-мажорная, антиконституционная ситуация, и именно поэтому правительство предлагает форс-мажорное решение. По всей вероятности, имелось в виду то обстоятельство, что отдельные депутаты охарактеризовали предложенную правительством процедуру обсуждения и принятия документа как “авральную”. Господин Зейналян особо подчеркнул антиконституционность ситуации — в Национальном Собрании нет стабильного большинства.

Как бы то ни было, в данный момент против изменения ИК в самый канун внеочередных парламентских выборов выступает РПА, которая пока даже не определилась по вопросу участия в предстоящих в декабре выборах. Партия, на протяжении 10 лет правившая страной, полагает, что за месяц до выборов нельзя менять правила игры: либо надо идти на выборы со старым ИК, либо отсрочить выборы на несколько месяцев. Причем РПА считает это для себя вопросом принципиальным.

Позицию РПА бойкотировать заседание (что было квалифицировано как саботаж) наперебой критиковали особенно депутаты блока “Царукян”, один из них даже выдвинул тезис “уложить на асфальте и размазать по стенам республиканцев”, мягко говоря, резко отклонившись от логики политической борьбы. Кстати, подобные речи не звучали даже во время смены власти в 1998 году. Двадцать лет — срок в истории страны недолгий, но, наверное, за это время успели резко измениться человеческие качества. Это — к слову.

Намного сдержаннее были в своих высказываниях представители блока “Елк”. Один лишь Сасун Микаелян не удержался и с присущей ему непосредственностью заявил, что если не провести выборы незамедлительно, не изменить состав представительного органа — в Армении может пролиться кровь, ибо сосед враждует с соседом, родственник — с родственником…

Призывы и критика коллег, тем не менее, не подействовали на республиканцев. “Отсутствие стабильного политического большинства — не довод, если правительство мобилизует 63 голоса и закон будет принят, значит, стабильное большинство в Национальном Собрании есть”, — заявил в своем выступлении республиканец Армен Ашотян, добавив, что предлагаемые коррективы в ИК для них приемлемы, но не за месяц до выборов.

Позже пресс-служба РПА распространила заявление, в котором, в частности, говорится, что успешность проведения реформ требует широкого обсуждения при участии общественности и политических сил, дабы обеспечить консенсус.

“…Проект в спешке был представлен не только в парламент, но и Венецианской комиссии всего несколько дней назад. Это означает, что комиссия не имела возможности провести официальное обсуждение и дать заключение. По сути, впервые Венецианская комиссия лишена возможности дать заключение и высказать предложения относительно Избирательного кодекса до его принятия Национальным Собранием. Нет также мнения ОБСЕ/БДИПЧ, — отмечается в заявлении. — В целом, принимая идею проведения досрочных выборов, мы неоднократно высказывались против той поспешности, с которой их пытаются провести до конца 2018 года”.

По итогам голосования (его пришлось отложить на полтора часа, дабы народные избранники соизволили явиться) за документ проголосовали 56 депутатов, против — 3. В голосовании не участвовали 55 депутатов, преимущественно из РПА, а из блока “Царукян” — Гагик Царукян, Наполеон Азизян, Грант Мадатян и Вардан Гукасян.

АРФД, выступая против идеи проведения внеочередных выборов в декабре, проголосовала за поправки в документе.

Отметим, что Избирательный кодекс — конституционный закон, и для принятия его необходимо было 63 голоса.

Напомним также, что на днях депутат от фракции “Елк” Эдмон Марукян заявил: ничего не произойдет, если вдруг не успеем принять поправки к ИК и пойдем на выборы со старым кодексом.

P.S. Вчера на утреннем заседании очередной четырехдневки депутат от блока “Царукян” Наира Зограбян сообщила, что фракции “Царукян” и “Елк” инициировали сбор подписей для созыва в понедельник внеочередного заседания НС по вопросу корректировок в ИК.

“Призываю коллег из РПА, которые утверждали, что в новом кодексе устанавливается гораздо более справедливый и грамотный порядок проведения выборов, не бойкотировать, не вести к провокациям и принять участие в обсуждении ИК”,- сказала она, призвав присоединиться к сбору подписей всех тех, которые стремятся провести выборы, не подлежащие сомнениям и подозрениям. Так что еще не вечер, и, возможно, что действующий парламент успеет принять поправки в Избирательном кодексе.