Древний и вечно молодой

Октябрь 24, 2018  |   Автор :   |   Общество

По традиции каждый  год ереванцы и гости столицы, города-побратимы Еревана  широко отмечают день рождения   города. А нынешний год особенный — юбилейный. С раннего утра  праздничные  мероприятия  начались с площади Шаумяна. Здесь стартовал велопробег, в котором принял участие глава столичной администрации Айк  Марутян, отметивший, что они всей  семьей любят езду  на  велосипеде.

“Призываю всех активнее включаться в занятия  спортом. А велосипед — это не  только спорт, но и способ передвижения, который  поможет нам быть здоровыми и сохранять чистоту  нашего любимого Еревана, а еще и разгрузить его улицы”, — сказал мэр.

“Лучшим подарком городу  считаю бархатную революцию, — сказал Марутян, добавив, что Ереван должен стать городом воды. — Это будет символично, мы  знаем, что Баку — город огня, а Ереван будет городом воды. Продолжать не  буду”, — сказал он.

Мероприятие  “Ереван многонациональный” собрало исполнителей, представляющих нацменьшинства, в Английском саду. В парке  им. Кирова состоялся детский концерт “Солнечный Ереван”. А шествие  духового оркестра началось с пл. Свободы, прошло по ул. Туманяна, Маштоца, Амиряна — до пл. Республики.

В разных частях города действовали разнообразные  площадки — национального костюма, рока, джаза и др. Завершил же праздничный день гала-концерт “Эребуни-Ереван 2800” на  пл.Республики. Праздничные мероприятия  подготовили и все  административные  округа столицы.

Отметим, что в праздничных мероприятиях “Эребуни-Ереван 2800” приняли представители иностранных делегаций из России, Франции, Иордании, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Ливана и др. — в основном наши партнеры  из городов-побратимов — мэры, высокопоставленные чиновники из городских властей. По традиции, они  начали день с посещения Цицернакаберда, где  воздали дань памяти невинно убиенных, побывали в музее-заповеднике “Эребуни”, на Коньячном заводе…

 


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