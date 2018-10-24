Общество Октябрь 24, 2018 | Автор : admin

По традиции каждый год ереванцы и гости столицы, города-побратимы Еревана широко отмечают день рождения города. А нынешний год особенный — юбилейный. С раннего утра праздничные мероприятия начались с площади Шаумяна. Здесь стартовал велопробег, в котором принял участие глава столичной администрации Айк Марутян, отметивший, что они всей семьей любят езду на велосипеде.

“Призываю всех активнее включаться в занятия спортом. А велосипед — это не только спорт, но и способ передвижения, который поможет нам быть здоровыми и сохранять чистоту нашего любимого Еревана, а еще и разгрузить его улицы”, — сказал мэр.

“Лучшим подарком городу считаю бархатную революцию, — сказал Марутян, добавив, что Ереван должен стать городом воды. — Это будет символично, мы знаем, что Баку — город огня, а Ереван будет городом воды. Продолжать не буду”, — сказал он.

Мероприятие “Ереван многонациональный” собрало исполнителей, представляющих нацменьшинства, в Английском саду. В парке им. Кирова состоялся детский концерт “Солнечный Ереван”. А шествие духового оркестра началось с пл. Свободы, прошло по ул. Туманяна, Маштоца, Амиряна — до пл. Республики.

В разных частях города действовали разнообразные площадки — национального костюма, рока, джаза и др. Завершил же праздничный день гала-концерт “Эребуни-Ереван 2800” на пл.Республики. Праздничные мероприятия подготовили и все административные округа столицы.

Отметим, что в праздничных мероприятиях “Эребуни-Ереван 2800” приняли представители иностранных делегаций из России, Франции, Иордании, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Ливана и др. — в основном наши партнеры из городов-побратимов — мэры, высокопоставленные чиновники из городских властей. По традиции, они начали день с посещения Цицернакаберда, где воздали дань памяти невинно убиенных, побывали в музее-заповеднике “Эребуни”, на Коньячном заводе…