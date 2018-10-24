Государство Октябрь 24, 2018 | Автор : admin

АРФ “Дашнакцутюн” примет участие во внеочередных парламентских выборах. Решение об этом принято на 22-м внеочередном Верховном собрании АРФД Армении. Ему посвящено и заявление, принятое в ходе собрания.

В документе, в частности, отмечено, что решение об участии в выборах принято на основании анализа внутриполитической ситуации, существующих вызовов и возможных развитий, с учетом важности политической борьбы в условиях взаимного уважения на идеологической и программной основе, оставаясь при этом приверженными национальному вектору, полноценной защите Арцаха и прав его граждан, а также борьбе за установление социальной и экономической справедливости в стране, исходящих из системы ценностей АРФД.

“Одновременно Собрание зафиксировало, что поспешное проведение внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года неприемлемо без полноценных законодательных реформ, а также выразило свою озабоченность неполноценным обеспечением необходимых гарантий в программе деятельности правительства для проведения свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов. Отрицание нежелательных реалий и явлений прошлого само по себе не предполагает гарантированного будущего.

АРФД, будучи оппозицией, вне зависимости от результатов выборов, всегда будет выступать со своих принципиальных позиций, последовательными и решительными шагами”, — отмечено в заявлении.