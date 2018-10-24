На переговорах в Москве с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым он обсудил ядерное соглашение по Ирану, обстановку в Сирии, в Украине и Афганистане, на Кавказе, в Китае.

Ядерный апокалипсис откладывается

Однако, судя по комментариям в российских СМИ, основным волнующим Москву вопросом стало обсуждение возможности вопроса продления договора СНВ-3, предусматривающего сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них.

Срок действия ДРСМД истекает в 2021г. Между тем, в преддверии визита Болтона в Москву президент США Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении договора и о готовности Соединенных Штатов выйти из него. Трамп также заявил, что Вашингтон “будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя”.

Россия обвинения категорически отвергает. “Россия была и остается приверженной положениям этого договора CHB3. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным”, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Признав, что вокруг ДРСМД “остаются проблемные моменты”, в частности, многие страны разрабатывают “подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности”, Песков отметил, что тем не менее, “Россия и США остаются двумя ключевыми странами, которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность”.

Российские эксперты считают, что одна из причин намерения США выйти из ДРСМД — стремление получить стратегическое преимущество в ядерной сфере у российских границ. Возможный выход США из ДРСМД, по их мнению, гипотетически может привести к тому, что позиционные районы американских ракет средней дальности появятся в Прибалтике и в Украине. В этом случае подлетное время баллистических ракет средней дальности до важнейших объектов России и ВС РФ в европейской части страны составит всего лишь несколько десятков секунд. Высшие звенья управления России практически будут лишены времени на даже попытку обдумать решение об ответно-встречном ударе. Кроме того, значительная часть российского и даже американского экспертного сообщества полагает, что после выхода США из ДРСМД начнется ничем и никем не контролируемая гонка ядерных вооружений.

Болтон, комментируя “Ъ” возможность размещения американских ракет в Европе, отметил, что США еще не приняли решение о развертывании в Европе ракет, способных быстро достичь Москвы, в случае выхода Вашингтона из ДРСМД. “Но я могу сказать, что это еще одна аномалия договора. Технологическая аномалия. Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под Договор о РСМД. Но раз они расположены на американских судах в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением”, — сказал он. По его словам, “все это пустопорожние разговоры, не имеющие отношения к более важным проблемам”. “А США видят тут проблему в глобальном смысле. Нас беспокоит нарушение договора со стороны России, ее возможные действия на европейском театре”, — добавил Болтон.

Болтон с Патрушевым обсудили возможность продления договора СНВ еще на пять лет, различные варианты нового договора по СНВ. Но Вашингтон, по словам Болтона, еще не выработал свою позицию и готов вести переговоры, пока есть время для этого процесса.

Другая причина — противоборство с Китаем и утверждение военно-политической гегемонии в Восточной Азии. Часть экспертов полагает, что заявления Трампа ставят своей целью принудить Россию к воздействию на Китай. Президент Трамп выступает за то, чтобы не входящий в ДРСМД Китай тоже был включен в договор. По словам же Болтона, от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют этому договору, и предполагать, что они уничтожат больше половины своих баллистических ракет, просто нереалистично.

Планами Вашингтона крайне обеспокоена Европа, безопасность которой, по выражению экспертов, “дышит на ладан”. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом “подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности”. “Именно для нас в Европе (ДРСМД) имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях”, — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Германия продолжит работу над ядерным разоружением, несмотря на решение Трампа выйти из ДРСМД, написал госминистр МИД ФРГ Нильс Аннен в Twitter.

Иранский фактор

В администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти “нефтяные санкции” Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти в качестве своей собственной, пишет Financial Times. Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября, и эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки. В настоящее время американские чиновники пытаются убедить другие страны отказаться от импорта нефти из Ирана, а также опасаются, что Тегеран ищет обходные пути поставок сырья, говорится в материале.

“Иран может продвигать идею того, чтобы Россия продавала их нефть на мировом рынке для того, чтобы избежать санкций”, — сказал высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа. Он отметил, что “в интересах России” было бы отказаться от помощи Тегерану в его намерении уклониться от американских санкций, и посоветовал Москве отказаться даже от “рассмотрения этого вопроса”. В Госдепартаменте рассчитывают на то, что добьются “нулевого импорта” нефти из Ирана, в лучшем случае, к 4 ноября, пишет газета. Однако в последние недели официальные лица США впервые публично сообщили, что подготовили специальные меры для некоторых покупателей иранской нефти. Как отмечает FT, это повышает шансы на то, что Тегеран продолжит экспорт нефти в те страны, которые продемонстрируют, что общее количество закупаемого у Ирана сырья снижается.

Тема Ирана будет одной из важнейших на переговорах Джона Болтона в Армении, Азербайджане и Грузии. Эксперты считают, что советник президента США хотел бы получить от стран Южного Кавказа более детальную их позицию по иранскому вопросу. По мнению военного обозревателя Sputnik Александра Хроленко, в условиях утраты позиций Вашингтона на Ближнем Востоке Джон Болтон может избрать тактику более активного использования государств Южного Кавказа в геополитической партии с Россией, Ираном, Турцией, Сирией.

Азербайджан граничит с Ираном и Россией, является важным партнером США на Южном Кавказе. США проявляют интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая открывает новые перспективы для государств Центральной Азии, может быть использована для транспортировки военных грузов в Афганистан. На фоне разворачивающейся в Европе “газовой войны” растет внимание Вашингтона к азербайджанским газовым проектам: Азербайджан и Иран вместе с Россией заняты реализацией проекта строительства международного транспортного коридора “Север-Юг”, по которому грузы из Индии и стран Персидского залива смогут быстро и относительно недорого перемещаться в Россию и Северную Европу.

Грузии США обещают содействие для вступления в НАТО, помогают строительству армии, но могут использовать сотрудничество с Тбилиси для введения своих кораблей в Черное море — для устрашения Тегерана или для массированного ракетного удара по военным объектам ИРИ. От побережья Грузии до столицы Ирана по прямой 1000 км, однако и грузинская территория вполне доступна для ответного иранского удара.

О приоритетности для блокированной Азербайджаном и Турцией Армении отношений с Ираном говорить не приходится. Да и Иран видит Армению как важное связующее звено с Евразийским экономическим союзом. Станет ли Вашингтон, всегда с пониманием относившийся к армяно-иранским отношениям, ставить Ереван в затруднительное положение какими-то специфическими требованиями по вопросу Ирана?