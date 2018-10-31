Отныне для регистрации бизнеса в государственном реестре исключается требование о наличии печати. На днях парламент во втором и окончательном чтении принял соответствующие поправки в Гражданском кодексе, в Кодексе об административном судопроизводстве, в Налоговом кодексе и в законе “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

Проведение законодательных изменений прежде всего было обусловлено необходимостью улучшения бизнес-показателей Армении. Дело в том, что в прошлогоднем докладе Всемирного банка Doing Business, отображающем простоту ведения бизнеса, наша страна опустилась сразу на девять позиций, расположившись на 47-м месте среди 190 стран, включенных в исследование. В частности, было зафиксировано, что регистрация бизнеса у нас длится два дня.

При этом у предпринимателей уже тогда была возможность зарегистрировать бизнес либо в онлайн-режиме (что длится всего несколько минут), либо лично прийти в соответствующий орган и в зависимости от того, сколько людей ожидает в очереди, опять-таки в течение короткого времени осуществить регистрацию. Однако методика, по которой была проведена оценка Doing Business, охватила также период заказа и получения печатей со стороны предпринимателей, в результате чего длительность регистрации бизнеса в Армении составила два дня.

На самом деле печати для бизнеса уже отменяли. Но проблема, как выяснилось впоследствии, не исчезла, поскольку в ряде законов было указано, что в случае, если организация имеет печать, то она должна ставить свой штамп на документах. И это привело к тому, что те компании, которые изначально указывали в своем уставе наличие печати, были обязаны заказывать ее, поскольку без этого у них не было возможности осуществлять юридические сделки. Теперь же требование об обязательном наличии печати для компаний изъято из всех законодательных актов, где предусмотрено подобное обязательство для бизнеса. Исключение подобного требования позволит предпринимателям регистрировать свой бизнес буквально в течение 15 минут.

Речь, по сути, о внесении технических изменений. Но возникает вопрос: а могут ли, к примеру, те же банки опять требовать у компаний наличие печати на документах при осуществлении каких-либо сделок? Подобное требование в гражданско-правовых отношениях может возникнуть, если изначально у сторон есть договоренность о том, что на документах должна стоять печать, а ее отсутствие может привести впоследствии к признанию недействительной данной сделки или к невыполнению условий договора.

Проще говоря, в гражданско-правовых отношениях вопрос — быть или не быть печати на документах — оставлен на усмотрение участвующих в сделке сторон. Кроме того, если даже в уставных документах организации указано, что у нее имеется печать, новыми поправками в законе “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” снимается требование обязательно использовать ее при проведении сделок. Проблема в том, что если с банками все более или менее ясно, то что делать бизнесмену, когда те же нотариусы, судьи и госчиновники в обязательном порядке требуют печать на документах.

В соответствии с внесенными законодательными поправками никто — ни банки, ни нотариусы, ни госструктуры — отныне не вправе будут требовать от бизнеса наличия печати. Тем не менее, впереди довольно долгая работа, поскольку сама проблема не в том, что кто-то требует печать на документах, а в недостаточном внедрении механизмом электронного документооборота. Именно в этой плоскости нужно рассматривать вопрос и приложить максимальные усилия для того, чтобы сделки проводились не через бумажные носители, а именно посредством онлайн-площадки. Все это как раз и приведет к сокращению финансовых и временных затрат для бизнеса.