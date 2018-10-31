Массивные каменные скульптуры, замысловатые резные рельефы, окрашенные глазурованные кирпичи и редкие настенные росписи. Все великолепие городов и двора легендарного ассирийского царя Ашшурбанапала (приблизительно 669-627гг. до н.э.) будет представлено на уникальной выставке в Британском музее Лондона.

Международная выставка под названием “Я, Ашшурбанапал, Царь Мира, Король Ассирии” откроется 8 ноября и продлится до 24 февраля 2019 года.

На выставке будет представлено 200 экспонатов, 120 — из коллекций Британского музея. Еще 80 артефактов будут привезены из Музея истории Армении и известных музеев мира: Парижского Лувра, Музея Передней Азии Берлина (Vorderasiatisches Museum), Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга, одного из музеев Ватикана — Григорианского Этрусского музея (Museo Gregoriano Etrusco) и Кипрского археологического музея (Никосия). Многие замечательные экспонаты из “приезжих” музеев раньше никогда не демонстрировались в Великобритании. Цель этой выставки — показать истоки и развитие художественных традиций Запада, корни которых проистекают из взаимопроникновения культур Древнего Ближнего Востока и Средиземноморья в I тысячелетии до н.э.

Музей истории Армении на выставке будет представлен 10 уникальными экспонатами урартского искусства, которые, по словам специалистов Британского музея и куратора выставки Гаррета Бреретона, представляют особую важность для их экспозиции, как уникальные и ценные свидетельства в контексте искусства и культуры Ассирии, Западного Ирана и хеттских государств, существовавших в регионе в этот период времени.

Ашшурбанапал вошел в историю не только как крупный военный деятель и политик, но и как собиратель древних письменных памятников. Он был единственным ассирийским царем, знавшим клинопись, и стал инициатором создания богатейшей библиотеки, включающей копии и подлинники десятков тысяч исторических, магических и научных текстов. Библиотека Ашшурбанапала, в которой сохранилось более 20 тыс. глиняных табличек с текстами, была найдена при раскопках г.Ниневия в сер. XIX в. Часть этих экспонатов из коллекции Британского музея будет представлена на выставке и позволит понять масштаб и представить содержание и значимость библиотеки.

Также на выставке можно увидеть резные изделия из кости, экстравагантные металлические изделия, сосуды для косметики и золотые украшения, показывающие, в каком блеске и роскоши жила элита того времени. Изысканная экипировка колесниц и сложное оружие — свидетельство конфликтов той эпохи и того, как соперничающие короли сражались за власть и славу. Развлечения Ашшурбанапала, как доблестного воина, продемонстрирует серия прекрасных рельефов из коллекции Британского музея, на которых изображена королевская охота на львов. Это были полные драматизма публичные спектакли, проводимые в царских охотничьих угодьях в Ниневии.

“Этой осенью Британский музей откроет историю Ашшурбанапала, величайшего царя, о котором вы никогда не слышали. Мы надеемся, что многие посетители впервые откроют для себя истории древней Ассирии и Ашурбанапала, увидят великолепие его дворца в Ниневии и мощь ассирийской империи. Эта выставка позволяет нам оценить и пережить великие достижения древнего мира и прославлять его наследие”, — отметил куратор выставки. По его словам, сегодня Ирак рассчитывает восстановить разрушенные бесценные памятники Ниневии (столица Ассирийского государства с VIII-VII веков до н. э., ныне находится на территории Ирака, Мосул) и Нимруда (древний город в Месопотамии, на территории современного Ирака. Его руины находятся к юго-востоку от города Мосул). Отметим, что многие объекты, которые будут представлены на выставке, были найдены на археологических объектах в Ираке — руинах городов Ниневия и Нимруд, которые систематически подвергались нападениям и разрушению со стороны ИГИЛ. В заключительном разделе выставки будут освещены проблемы находящегося под угрозой иракского культурного наследия: будет продемонстрирована работа “Схемы подготовки кадров для управления чрезвычайными ситуациями в Ираке”. В ответ на разрушение объектов наследия в Ираке Британский музей разработал эту схему для подготовки иракских археологов для спасения и управления памятниками и наследием в чрезвычайных ситуациях. Обзор подготовки и исследований проекта будет представлен посетителям с помощью видеоматериалов о раскопках и эксклюзивных интервью с их участниками.

Что касается участия Музея истории Армении на одной из самых престижных площадок мира — на выставке в Британском музее Лондона, то это, в первую очередь, исключительная возможность для популяризации и достойной оценки Армении и нашего культурного наследия. С другой стороны, участие в таком “симпозиуме” музеев открывает прекрасные возможности для налаживания сотрудничества с зарубежными коллегами, обмена опытом и реализации новых, интересных музейных проектов.