Инициатива блоков “Царукян” и “Елк” попытаться вторично обсудить и принять реформированный Избирательный кодекс не привела к желаемому результату — не хватило всего одного голоса.

Напомним, что первый раз документ был обсужден и не принят 22 октября — закон этот конституционный, и для его принятия необходимо 63 голоса. Но поскольку самая большая фракция — РПА, — в целом одобряя содержание документа, выступает против глобального реформирования избирательной системы в канун выборов, на этот раз также сумела торпедировать его принятие.

Разработанным правительственной комиссией проектом предлагалось выборы Национального Собрания (кстати, единственные общегосударственные) проводить исключительно по пропорциональной системе — по партийным спискам. Иначе говоря, упразднить так называемую рейтинговую систему (по территориальным спискам), весьма напоминавшую мажоритарную.

Рейтинговая система, заметим, в Армении была использована лишь единожды — на парламентских выборах-2017, и ею, несмотря на острейшую критику, сполна воспользовались практически все политические силы, получившие парламентское представительство. Больше всех мандатов получили по этой системе Республиканская партия и блок “Царукян” — соответственно числу голосов, полученных данными политическими силами.

Кроме того, реформа ИК предполагала снижение проходного порога для партий и блоков, установив, соответственно, 4 и 6 процентов. А это означает, что партии, набравшие 4 процента голосов избирателей (действующим ИК установлено 5 процентов), и блоки, набравшие 6 процентов (ныне этот порог определен в 7 процентов) считались бы политическими силами, снискавшими вотум доверия народа и получили право представлять интересы своего электората в законодательной власти.

Предлагалось также изменить минимальную численность представленности партий в парламенте — 4 вместо нынешних 3.

В случае принятия документа изменились бы и правила игры предвыборной агитации — увеличилось бы бесплатное эфирное время, за счет чего предполагалось организовать теледебаты с участием лидеров партий.

Реформа ИК предполагала снизить избирательный залог с 10 до 7,5 млн драмов. Его не отменили или резко снизили по следующей логике: дабы резко не возросло число желающих участвовать в избирательной гонке, что способно породить множество проблем, начиная с обилия бюллетеней…

Авторы проекта реформы ИК предлагали также повысить порог представленности женщин в парламенте с 25 до 30 процентов, увеличить квоту представительства национальных меньшинств, создать условия для того, чтобы рядовые военнослужащие и офицерский состав голосовали на разных избирательных участках, дабы исключить “диктат” офицеров, слухи о котором уже долгие годы муссируются в Армении.

Кстати, и на этот раз правительство предлагало завершить обсуждение глобальных изменений в конституционном законе, каковым является Избирательный кодекс, в течение 24 часов.

Отметим, что на вторичное рассмотрение НС документ был представлен без изменений, и представители инициативной группы представили его кратко, учитывая то обстоятельство, что неделей ранее он был скрупулезно обсужден.

И, хотя инициаторами вторичного обсуждения проекта реформирования ИК выступили блоки “Царукян” и “Елк”, царукяновцы просто перехватили инициативу правительства — дебаты проходили в таком русле, будто авторами документа были именно они. Очевидно, что, будучи союзником нового правительства, блок этот во главе с олигархом Гагиком Царукяном, взял на себя миссию любой ценой добиться принятия законопроекта. Вплоть до того, что в работе заседания участвовал и проголосовал лично Гагик Коляевич, до того весьма редко баловавший парламент своим присутствием.

О Гагике Царукяне. Представители блока “Елк”, ныне являющиеся главной опорой премьер-министра Никола Пашиняна в представительном органе, утверждают, что основной целью реформирования Избирательного кодекса является дифференциация бизнеса от политики, и тезис этот постоянно звучит рефреном на разных провластных уровнях. Гагик Царукян же заявляет, что избирательный список блока “Царукян” на ожидающихся в декабре внеочередных выборах он возглавит лично. Из стана оппонентов реакции пока нет, но дело на этот раз вроде бы не ограничится очернением республиканцев на уровне разных представителей партии олигарха. Впрочем, ведь лидерство в избирательном списке вовсе еще не означает непременного получения мандата в случае победы. Так что еще не вечер…

Политическая ситуация в Армении меняется стремительно, и никто сегодня не может прогнозировать, что третья попытка принять новый ИК совершенно исключена. Хотя до озвученной премьер-министром даты проведения внеочередных парламентских выборов остается чуть больше месяца. Да и не так страшен, утверждают некоторые парламентарии, действующий ИК с его рейтинговым компонентом. Напомним, что эта система, единожды уже апробированная на предыдущих парламентских выборах, больше всего мандатов принесла фавориту выборов — Республиканской партии. Ныне фаворит — совершенно другая сила со всеми вытекающими из этого для нее результатами…

Но, конечно, велик на политическом поле Армении и удельный вес сторонников реформирования ИК.

“Принятие ИК, вопреки тому обстоятельству, что является одним из основных шагов революции, не нашло достойного места в приоритетах премьер-министра. Было бы лучше провести выборы весной по реформированному ИК, чем сейчас — по старому. В итоге у нас вновь получатся полуполитические-полуместечковые выборы. Да и развитие политической культуры отступит лет на пять”, — заявил на днях один из авторов реформы Избирательного кодекса, секретарь комиссии по разработке нового ИК при премьер-министре Даниел Ионнисян.