Регион Октябрь 31, 2018 | Автор : admin

Россия внимательно следит за развитием событий в Армении и заинтересована в развитии армяно-российских отношений, независимо от того, кто будет у власти. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Я надеюсь, что у Армении и ее граждан такое же настроение. Мы знаем, что происходит во внутриполитической жизни Армении, и надеемся, что Армения будет стабильной страной, и наш союзник сможет преодолеть все внутренние проблемы, а экономика будет продолжать расти. Мы поддерживаем все намерения Армении по привлечению инвестиций. Россия, конечно, играет здесь определенную роль, поскольку в последние годы она была крупнейшим инвестором в Армении. Я также считаю, что ключевое значение имеет диалог между гражданскими обществами двух стран, поскольку отношения между странами не могут быть ограничены межправительственным уровнем. Это было бы неправильно”, — сказал Затулин.